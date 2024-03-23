CHP adayı Erkan Gürbüz, mal varlığını açıkladı adaylara da çağrı yaptı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Elbistan Belediye Başkan adayı Erkan Gürbüz, mal varlığını açıklayıp diğer adaylardan da aynı davranışı beklediğini söyledi.

Seçimlere 10 günden az bir süre kala çalışmalarını Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç’la birlikte yoğunlaştıran CHP Elbistan Belediye Başkan adayı Erkan Gürbüz, mal varlığını açıklayıp yerel siyasete farklı bir temayül kazandırdı.

Gürbüz, yaptığı değerlendirmede 31 Mart’ta CHP’nin Elbistan Belediyesi’ni kazanacağını belirterek en çok önem verdiği projeleri sıraladı.

‘Birileri gibi koltuk meraklısı değil bu milletin ve memleketin sevdalısıyız’ diyen Gürbüz, “Biz farklı şeyler söylüyoruz. Hemen işe koyulacağız. Memleketimizin hangi sorunu varsa el atacağız. Elbistan’da nüfus azalıyor, göç veriyor. Sosyal, kültürel ve temel ihtiyaçlar anlamında yapılması gerekenler var. Uçuk kaçık projelerimiz yok. Yıkılan çarşıyı planlı şekilde yapmak önceliğimiz. CHP’li diğer belediyelerde olduğu gibi Elbistan’ımızda kent lokantaları, kent kreşleri açacağız. 7 yıl önce yıkılan Kral Cami’ni yapamadılar. Kral Cami, bizim onurumuz. Biz yapacağız. Oraya çok özel bir proje hazırlayacağız. Sosyal yardımları, Kentkart’la yapacağız. Bir elin verdiğini diğer el görmeyecek. Emeklilerimize destek olacağız. Koltuk kapmaca oynamayacağız” ifadelerini kullandı.

Kendisi ve eşinin mal varlığını açıklayan CHP Elbistan Belediye Başkan adayı Erkan Gürbüz, talip olduğu görevi bir sıçrama tahtası olarak görmediğinin de bilinmesini istedi.

Gürbüz, “Depremden sonra Elbistan’a kendimi çok borçlu hissettim. Elbistan Belediye Başkanlığı’nı yaşamımda bir sıçrama tahtası olarak görmüyorum. 15 yıldır Elbistan’da avukatlık yapıyorum. Eşim de hemşire. Orta hasarlı bir evim var. 2017 model benim bir arabam var. Eşimin de 2012 model 40 hissedarlı bir tarlada da 30 m² yerim var. Bankada da seçimden önce 400 bin liram vardı. Gerçek belediyecilik diyenlerin mal varlığını açıklamasını bekliyorum” şeklinde konuştu.