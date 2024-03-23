5 kilo metamfetaminle yakalanan 4 kişiden 2’si tutuklandı

Kahramanmaraş’ta, bir araçta yapılan aramada 5 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirilirken olayla ilgili 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu madde ticareti ve sevkiyatına yönelik yapılan çalışmalar sonucu bir aracı durumundan şüphelenerek durdurdu. Uygulama noktasında durdurularak aranan araçta 5 kilogram metamfetamin adlı sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi. Araçtaki şüpheliler İ.U., M.M., Ş.B. ve yabancı uyruklu S.A.H. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen şüphelilerden İ.U. ve M.M. isimli şahıslar tutuklanırken Ş.B. ve S.A.H. isimli şahıslar adli kontrol kararı ile serbest kaldı.