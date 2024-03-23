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Sağlık kaygısı bakır mutfak gereçlerine talebi artırdı

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Bir dönem teknolojiye yenilen bakır kaplar, sağlığın önem kazanmasıyla yeniden rağbet görmeye başladı. Uzmanlara göre, bakır kapların suyu pozitif elektrikle yükleme özelliği bulunuyor.

Sağlık kaygısı bakır mutfak gereçlerine talebi artırdı mask
Sağlık kaygısı bakır mutfak gereçlerine talebi artırdı
Sağlık kaygısı bakır mutfak gereçlerine talebi artırdı
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Yapılan araştırmalara göre, bakır bardak, sürahi, tava ve tencere gibi bakır kapların son derece sağlıklı olduğunu ve bakteri barındırmıyor.

Bakır kaplarda yapılan yemeklerin daha sağlıklı olduğunu ifade eden bakırcı ustası Yaşar Öztürk, bir dönem teknolojiye yenilen bakır kaplar, sağlığın önem kazanmasıyla yeniden rağbet görmeye başladığını söyledi.

Öztürk,” Bakır kapta pişen yemeğin lezzeti de farklı. Bakır kaplarda yapılan yemekler çok daha lezzetli ve çok daha sağlıklı oluyor. Bakır, ısıyı hem iyi ilettiğinden hem de ısıyı eşit muhafaza ettiğinden dolayı yaptığınız her yemeğin tadı teflon ve alüminyum kaplara göre çok daha lezzetli olduğunu göreceksiniz. Bakır kaplar da yapılan yemek içindeki zararlı toksinleri atarak sağlıklı oluyor. Yani bakırın ne kadar sağlıklı olduğunu gösteriyor burada. Alüminyum ve bakır tencerelere göre bakır çok daha kaliteli, sağlıklı ve uzun ömürlüdür. Bakır bakraç var ya eski yoğurt bakraçları o bakır bakraçta mayalanan yoğurt diz kapaklarına çok iyi geliyor dizlere enerji veriyor. Büyümeyi sağlıyor, Cildi güzelleştiriyor, Troidlerin sağlıklı çalışmasını sağlıyor, Bağışıklığı artırıyor, Kolesterol seviyesini düşürüyor. Şimdi ki kadınlar bakır bakraçları dolapta yer olmuyor diye istemiyor. Eskiden kadınlar bakır kaplarda yoğurt yapardı selelerin dibine koyarlardı. Üzerine de kara çörek otu atardı ki nazar değmesin diye. Tüm yemekleri bakırda pişirip servis edebilirsiniz. Diğer kaplarda yapılan yemek, bakırda yapılan yemeğin lezzetini vermiyor. Bakır kaplar sağlıklı ve hastalık riski taşımıyor. Bizlerde bakır ürünlerin kullanılmasını tavsiye ediyoruz” diye konuştu.

23 Mar 2024 - 12:45 İHA Erzincan- Yaşam

Mahreç  İha

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