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Depremzede kadın, evinin çatısını gelinlikçi yaptı

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Kahramanmaraş’ta 3 çocuk annesi kadın, mikrokredi desteği ile evinin çatısında kurduğu iş yerinde gelinlik ve abiye satışı yaparak geçimini sağlıyor.

Depremzede kadın, evinin çatısını gelinlikçi yaptı
Depremzede kadın, evinin çatısını gelinlikçi yaptı
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Onikişubat ilçesi Mevlana Mahallesi’nde yaşayan 49 yaşındaki Türkan Karakoyun, deprem sonrası yüksek kiralardan dolayı dolayı evinin çatısına iş yeri açtı. Karakoyun, "Bu süreçte çok zorlandım. O süreçte ailem arkamda hep destekçim oldu. Yaparsın dediler ve çok şükür yaptım" dedi.

Ürünlerin üretiminin kendisine ait olduğunu söyleyen Karakoyun, "Ben depremzedeyim. 3 çocuk annesiyim. Uzun süre iş aradım. Depremden sonra ne iş yapabilirim diye düşündüm. Sonradan dükkan bulamadım. Dükkan fiyatları ise çok pahalıydı. Daha sonra mikrokredi desteğine başvuru yaptım ve 8 bin TL kredi aldım. Kiralar çok yüksekti ve o bütçeyle dükkan tutmam imkansızdı. Daha sonra evimizin çatısına gelinlik, abiye ürünleri satabileceğim dükkan açmaya karar verdim. Tabi ki bu süreçte çok zorlandım. O süreçte ailem arkamda hep destekçim oldu. Yaparsın dediler ve çok şükür yaptım. Çalışmaya başladım. Üretimin çoğu bana ait kendi üretimim. Çocuklarım için çabalamaya devam edeceğim" dedi.

Karakoyun, "Kahramanmaraş’ta depremden sonra hayat şartları çok zor. Ama bir kadın da isterse zor olan her şeyi başarabilir. Burada gelinlik, bindallı, aksesuar ürünleriyle başlamaya karar verdim ve başladım. Çoğu dikimlerin hepsini ben yapıyorum. Kendimiz tasarlamaya çalışıyoruz ve tasarlayıp dikim yapıyoruz. Bazı ürünler hazır oluyor. Şu an ürünlerimiz açılış nedeniyle çok uygun. 7 bin 500 TL’ye gelinliğimiz var. Gelinlik, bindallı ve kınalık 10 bin TL diye bir fiyat biçtik. Tacımız hediye duvağımız hediye" diye konuştu.

23 Mar 2024 - 11:35 İHA Kahramanmaraş- Güncel

Mahreç  İha

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