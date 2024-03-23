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Pençe-Kilit operasyonunda 12 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

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Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit operasyonu kapsamında, Irak’ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 12 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Pençe-Kilit operasyonunda 12 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi mask
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Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, “Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyor! Pençe-Kilit Operasyonu kapsamında, Irak’ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 12 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör inlerini yerle bir etmeyi azim ve kararlılıkla sürdürecek!” ifadeleri kullanıldı.

23 Mar 2024 - 11:33 İHA Ankara- Asayiş

Mahreç  İha

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