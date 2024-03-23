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Devletin dağıttığı ’kömürden altın çıkıyor’ iddialarında gerçek ortaya çıktı

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Gaziantep’te son zamanlarda ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtılan kömürlerin içinden altın çıktığına yönelik iddialar üzerine kömür tanelerinin içindeki sarımsı maddeyi araştıran kuyumcular, söz konusu maddenin pirit madeni olduğunu tespit etti. Bu tespitin ardından kömürde altın bulduğunu iddia eden vatandaşların hayalleri suya düştü.

Devletin dağıttığı ’kömürden altın çıkıyor’ iddialarında gerçek ortaya çıktı
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Gaziantep’te son zamanlarda ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtılan kömürlerin içinden altın çıktığına yönelik iddialar adeta şehir efsanesine dönüştü. Kömür çuvallarını açarak kömür tanelerini tek tek kıran vatandaşlar, buldukları sarımsı maddeyi alarak kuyumcuya koştu. Kentte kömürde altın bulunduğu iddiaları ise özellikle sosyal medyada günden güne yayılmaya başladı.

Altın umutları küle döndü, şehir efsanesinin altından pirit madeni çıktı

İlk olarak bir vatandaşın kömürü kırdığında altın gibi sarımsı parçalarla karşılaşmasıyla ortaya çıkan bu iddia, hızla yayılarak şehir genelinde dikkat çekti. Altın bulduğunu düşünen vatandaşlar heyecanla kuyumculara akın etti. Kuyumcuların atölyeye getirilen sarımsı maddeyi incelemesinin ardından bir şehir efsanesi son bulurken gerçek de çok geçmeden ortaya çıktı. Kuyumcunun incelediği maden parçasının altın olmadığı ve değersiz pirit madeni olduğu tespit edildi.

"Altın olmadığını inceleyerek gördük"

Altın işleme atölyesinde kömürü incelediklerini söyleyen kuyumcu ustası Metin Yasin Avcı, “Bu iddiaları 2-3 gün öncesinde internette gördük. Gaziantep’teki esnaflarımız kömürü göndererek İçinde altın olduğu söylentisinden dolayı incelememizi söyledi. Biz de baktık ayar suyumuzu verdik. Altın olduğu iddia edilen madeni ateşle inceledik ve onun altın olmadığını anladık” dedi.

"Altın olmadığını öğrenen vatandaşlar bir hayal kırıklığına uğradı"

Altın çıkar umuduyla getirilen kömürlerin değersiz madenlerden olan pirit madeni olduğunu ve insanların hayallerinin suya düştüğünü aktaran Avcı, "Bize gelen ürünü ilk önce ateşe tuttuk, sonrasında altınlarda kullandığımız asit içerisine soktuk ve denedik. Çıkardığımızda tüm renginin gittiğini ve sadece siyah kömürün kaldığını gördük. Kömür işiyle ilgilenen birkaç kişiye sorduğumuzda pirit denilen bir maden olduğunu söylediler. Buraya bu çeşit kömür parçasını getiren vatandaşlar altın olmadığını öğrendiğinde çok büyük bir hayal kırıklığına uğradı. Bu şehir efsanesi nedeniyle il genelinde altın çıkar umuduyla kömürleri yıkamaya başlamışlardı. Günümüz şartlarında ise altın büyük bir meblağ olduğu için koşup koşup getiriyorlardı ama insanların hayali suya düşmüş oldu" diye konuştu.

23 Mar 2024 - 10:27 İHA Gaziantep- Güncel

Mahreç  İha

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