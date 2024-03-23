- Yaşam

Teknolojiye direniyor, 40 yıldır satışını yapıyor

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Ot süpürgelerle bir ömür geçiren Mahir Toraman, ot süpürgelere olan talep azalsa da el emeği göz nuru mesleğini yaşatmaya devam ediyor.

Teknolojiye direniyor, 40 yıldır satışını yapıyor
Teknolojiye direniyor, 40 yıldır satışını yapıyor
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Bir zamanların popüler temizlik ürünü olan el süpürgeler şimdilerde unutulmaya yüz tuttu. Sivas’ta yaşayan 55 yaşındaki Mahir Toraman, yaklaşık 40 ot süpürge satışı yapıyor. Teknolojinin gelişmesi ve elektrikli süpürgelerin yaygınlaşmasıyla ot süpürgelere olan talep azalsa da, Toraman tutkusuyla bu mesleğini yaşatmaya devam ediyor. Ot süpürgelerin toz kaldırmasına rağmen diğer süpürgelere göre daha sağlıklı olduğunu ve her şeyin doğal olduğunu söyleyen Toraman, eskiden müşterilerin en az beş tane süpürge aldığını, şimdi ise bir tane alırken bile tereddüt ettiklerini belirtti.

"Annemin eline şimdi elektrikli süpürge versek süpüremez"

"Ot süpürge artık rağbet görmüyor, bu meslek artık bitti" diyen Toraman, "Artık teknoloji gelişti bu süpürgeler öldü. Bu ot süpürgeler kullanırken tozda kaldırsa diğer süpürgelere göre çok daha sağlıklı çünkü her şeyi doğal. Ben çırak olarak geldim bu işe devam ettim. Bu işi yaklaşık otuz beş kırk yıldır devam ettiriyorum. Bu işe başladığım ilk zamanla şimdi arasında çok fark var. Eskiden süpürge almaya gelen en az beş tane alırdı şimdi gelen müşteri bir süpürge alsa bile onu dahi düşünerek alıyor. Bu süpürgenin yaptığı işi şimdiki elektrikli süpürge yapmaz. Bu ot süpürgeler hem eskinin hem de şimdinin lüksü. Annemin eline şimdi elektrikli süpürge versek süpüremez halen bununla süpürebilir. Hep bu mesleği yaptım. Yani yaparken duygulanıyorum sonuçta bununla geçimimi sağlıyorum. Bu meslek artık bitmiş bir meslek" ifadelerini kullandı.

23 Mar 2024 - 09:56 İHA Sivas- Yaşam

Mahreç  İha

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