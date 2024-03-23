Hak sahipliği başvurusunu kaçıranlara 24 saatlik ek süre

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), daha önceki hak sahipliği başvurularını kaçıran ya da yapamayanlara 1 günlük ek süre verildiğini duyurdu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde evleri ağır hasar gören ya da yıkılan ve hak sahipliği başvurusunu kaçıranlar için 24 saatlik ek süre verildiğini bildirdi.

Buna göre başvurular, 26 Mart saat 00.01'de başlayıp aynı gün saat 23.59'da sona erecek. Elbistan’da depremzedeler, AFAD Koordinasyon Merkezi’ne başvuru yapabilecek.

Başvuru yapacak afetzedeler, tapu fotokopisi, tapu ve emlak kaydı vefat eden kişiye ait ise veraset ilamı veya aile nüfus kaydı, mahalle muhtarından alınacak ve o yerin en büyük mülki amirine tasdik ettirilecek mülkiyet belgesi ile elektrik ve su abonelik belgesini de yanlarında bulunduracak. Ayrıca evli evlatlar, yerleşim yeri belgesi veya hasarlı konuta ait aboneliğin adlarına olan elektrik veya su aboneliği belgesini de AFAD’a teslim edecek.

Cins tahsisi yapılmayan hasarlı yapılardaki hasarlı konutun tapusu bağ, bahçe, arsa gibi ise bu vasıflara ait tapu ile birlikte binaya ait ilgili belediyeden alınacak emlak beyannamesi istenecek.