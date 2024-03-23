Rusya’daki terör saldırısında ölü sayısı 60’ın üzerine çıktı

Rusya’nın başkenti Moskova’da Crocus Belediye Binası içerisinde yer alan bir konser salonuna maskeli kişiler tarafından terör saldırısı düzenlendi. Makineli silahlarla çevreye ateş açan kişiler birçok sivili hedef alırken konser salonunda büyük panik yaşandı. Birçok kişi binadan kendi çabalarıyla kurtulurken bölgeye gönderiler kolluk kuvvetleri, ambulans ve itfaiye ekipleri kısa süre içinde çalışma başlattı. 100’den fazla kişi binadan tahliye edilirken ağır yaralılar ve olayda yaşamını yitirenlerin cesetleri binadan çıkarıldı. Rusya Soruşturma Komitesi olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyururken 70’den fazla kişinin saldırı sırasında öldüğünü duyurdu. Öte yandan Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, saldırı sırasında 5’i çocuk olmak üzere toplam 115 kişinin hastanelerde tedavi alında bulunduğunu belirtti.

Saldırıya tepkiler dinmiyor

Beyaz Saray, saldırı nedeniyle başsağlığı diledi ve ABD’nin acil durum hakkında önceden bilgisi olmadığını söyledi. Washington, olayın Kiev’in eylemleriyle ilgili olmadığını belirtti. Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin terör saldırısına verdiği tepkinin soru işaretleri yarattığını kaydetti. Diğer taraftan Ukrayna Devlet Başkanlığı Sözcüsü Mihail Moraşko ise toplamda 115 kişinin yaralı olarak tedavi altına alındığını aktardı. Saldırı, başta Türkiye olmak üzere Mısır, Kazakistan, Azerbaycan, Kırgızistan, İtalya, Sırbistan, Almanya, Lüksemburg, Katar, Küba, Filistin, Bolivya, İran, Suudi Arabistan, Fransa, Tacikistan, Meksika, Kolombiya, Avusturya, Suriye, Slovakya, Moldova, İsrail , Bahreyn, Yunanistan, Arjantin , Norveç , Belçika , Hollanda, Şili, Karadağ, İskoçya, Ekvador, Peru, Macaristan, Fransa, Uruguay, Panama, Fas, Yeni Zelanda, Guatemala, İrlanda, Mali, Tunus gibi birçok ülke tarafından kınandı. Birleşmiş Milletler (BM) olayla ilgili üzüntü duyduklarını belirtirken Rusya Dışişleri Bakanlığı saldırının BM tarafından da kınanmasını istedi.

Rusya Soruşturma Komitesi saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldığını duyururken Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), saldırıyı gerçekleştiren bazı kişilerin yakalandığı ve olayla ilgili incelemelerin sürdürüldüğünü duyurdu.