Tarımsal destekleme ödemeleri çiftçilerin hesaplarına aktarılıyor

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Mazot ve gübre desteği, kırsal kalkınma yatırım desteği, hayvan gen kaynakları desteği. Toplamda 1 milyar 610 milyon 593 bin TL tarımsal destekleme ödemesi bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarılıyor. Hayırlı ve bereketli olsun" ifadelerini kullandı.