- Ekonomi

Tarımsal destekleme ödemeleri çiftçilerin hesaplarına aktarılıyor

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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Toplamda 1 milyar 610 milyon 593 bin TL tarımsal destekleme ödemesi bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarılıyor" dedi.

Tarımsal destekleme ödemeleri çiftçilerin hesaplarına aktarılıyor mask
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Mazot ve gübre desteği, kırsal kalkınma yatırım desteği, hayvan gen kaynakları desteği. Toplamda 1 milyar 610 milyon 593 bin TL tarımsal destekleme ödemesi bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarılıyor. Hayırlı ve bereketli olsun" ifadelerini kullandı.

22 Mar 2024 - 19:23 İHA Ankara- Ekonomi

Mahreç  İha

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