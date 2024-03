Malatya’da kayısıda zirai don tehlikesi

Malatya tarımının en önemli ürünlerinden kayısıda bugün kar ve yağmur sonrası hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesi ile çiftçileri endişe sardı.

Malatya’da 50 binden fazla ailenin geçim kaynağı olan kayısıda çiçeklerin bu yıl birçok bölgede erken açması ve hava sıcaklıklarının ani düşüş göstermesi üreticileri kara kara düşündürüyor. Meteoroloji Müdürlüğünden bugün yapılan açıklama ise üreticileri iyice endişelendirdi. Yapılan açıklamada bugün gece yarısı başlayacak ve 25 Mart bitimine kadar sürecek olan zirai don hadisesi karşısında meteoroloji çiftçileri uyarırken, bir uyarı da Malatya Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Fevzi Çiçek’ten geldi.

Başkan Çiçek, geçmiş yıllara göre bu yıl kayısı da riskli bir yıl olduğunu ifade ederek, “Çünkü çiçeklenme yaklaşık bir hafta 10 gün erken cereyan etti. Aynı bölgelerde çiçekler normalde 10-15 gün bir süre zarfında açması gerekirken 3-4 günlük gibi kısa bir sürede daha geniş bir alanda çiçeklenme görüldü” dedi.

Bu gece ve önümüzdeki günlerde meteorolojinin uyarısıyla zirai don riskiyle karşı karşıya kaldıklarını belirten Çiçek, “Bugün bir de yağmur ve kar yağışı ayrıca nem ortamı oluştuğu için bu muhtemel zirai don riskini daha da arttırmış oldu. Bu konuda çiftçilerimiz geçmişte de yapmış olduğumuz uyarılar gibi teyakkuzda bulunmaları, hazırlıklı olmaları gerekiyor. Yapabilecekleri özellikle sulama sistemleri varsa bu konuda tedbir almaları çok çok önemli. Özellikle don cereyan etme şekli sabaha karşı saat 3 ile 7 arasında oluyor. Bu saatlerde hassas davranmaları daha da önem arz ediyor. Bu konuyla ilgili sadece çiçekli olan bölgeler değil diğer evrede olan çiftçilerimizin de bu konuya hazırlıklı olmaları gerekiyor” ifadelerine yer verdi.

Önümüzdeki haftalar da benzer bir zirai don hadisesinin olabileceğini ifade eden Çiçek, “Bu süreci çiftçilerimiz sürekli teyakkuzda ve hazır olarak beklemeli, mümkün olabildiği kadar tedbir almaları lazım. En pratik olarak saman yakmaları, sulama sistemleri varsa sulama sistemlerini açmaları, bu saatlerde yine lastik yakarak orada bir hava sirkülasyonunun oluşturmaları muhtemel don riskini kısmen önleyebilir. Bu tür tedbirleri toplu olarak sadece fert olarak da değil toplu olarak almalarını öneriyoruz” dedi.

Bugünlerde hava sıcaklığının eksi 3-4’lere düşmesi ile çiçeklenmiş ve tomurcuklanmış kayısıların zarar görebileceğini ifade eden Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Fevzi Çiçek, “Bu nedenle şu an küçük meyve en hassas dönemi. Ama çiçek dönemi de hassas dönem. Birçok bölgelerde çiçek döneminde olduğu için şu an için riskimiz bu anlamda biraz endişeliyiz” ifadelerini kullandı.

Başkan Çiçek, geçen yıl deprem sonrası kayısıda görülen monilya hastalığı konusunda da üreticileri uyararak, “Deprem nedeniyle doğru ve zamanında yeterli mücadele yapılmadığı için monilya zararı baya yaygındı. Bu yıl da şu an için birçok bölgede Monilya için ilk ilaçlama yapıldı. Yağmurlarla beraber bunun tekerrür etmesi gerekiyor, nemin yağmurun artması yağmur yağışlarının artması bu hastalığı tetiklediği için sadece bir defa zirai mücadeleyi yaptım demek olmaz. En az yağmur durumunu takip ederek yağış durumun, nem durumunu takip ederek gerekirse birkaç uygulama daha yapmalarını ısrarla tavsiye ediyoruz. Aksi halde geçen yıldan portör olan taşıyıcı olan bu hastalığa karşı bu yıl daha çok zarar eşiği ortaya çıkacak endişesi olur” diye konuştu.