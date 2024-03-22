Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çalışanlarımızın ve emeklilerimizin yaşadığı sıkıntıların çözümü boynumuzun borcu

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karabük'te düzenlenen mitingde halka hitap etti.



Osmanlı'ya nice devlet adamı yetiştiren şairleri ve yazarlarıyla nam salmış Karabük'te olmaktan büyük bir memnuniyet duyduğunu belirten Erdoğan, "Bu sefer arayı biraz açtık galiba. Karabük'ü özlemişiz, sanki Karabük'te 'eccük' bizi özlemiş gibi." ifadesini kullandı.

Alanda 46 bin Karabüklü bulunduğu bilgisini aldığını aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu ne demektir, 31 Mart akşamı inşallah Karabük'te zaferi beraber kutlayacağız. Karabük, Cumhuriyet'imizin yurdu demir ağlarla örme, bu hedefin ilk meyvelerinden biri olarak milletimizin gıpta ettiği bir iftihar tablosudur." açıklamasında bulundu.

Demir yollarının sadece ulaşım ağından, demir çelik fabrikalarının sadece bir tesisten ibaret olmadığının, aynı zamanda "koskoca" bir şehri doğurabildiğini, bunun da en güzel ispatının Karabük olduğunu belirten Erdoğan, Karabük'ün 13 haneli bir köyden bugünkü "modern şehre" dönüşümünün Cumhuriyet'in kazanımlarından biri olduğunu söyledi.

Karabük'ün, Türkiye sanayisinin de "can damarları" arasında yer aldığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Şehrimiz fabrikalar yapan fabrikasıyla, ekonomimize eşsiz katkılar sunuyor. Karabük'e hizmet etmek, Gazi Mustafa Kemal'in mirası olan bu şehri Türkiye Yüzyılı'nda daha da ileri götürmek bizim için aynı zamanda bir vefa meselesidir. Ne diyor Karabük türküsünde, bakayım siz de bilecek misiniz? 'Çuha yelek ekli olur, çirkin seven dertli olur. Seversen, güzel sev, güzel merhametli olur.' Karabük hem güzel hem merhametli bir şehir olarak varlığıyla ülkemiz ve milletimiz için rahmettir."

"Çok daha yüksek oy oranlarıyla yanımızda olacağınıza inanıyorum"

Karabük'ün geçtiğimiz mayıs ayında yapılan seçimlerde Cumhur İttifakı'na milletvekilliğinde yüzde 62'yi aşan, cumhurbaşkanlığında ise yüzde 64'e varan oranlarda destek verdiğini hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, verdiği destek için vatandaşlara teşekkür etti.

Karabük'ün 31 Mart'ta sandıkta çok daha yüksek oy oranlarıyla yanlarında olacağına inandığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sizlerin sevgisine, vefasına, kardeşliğine layık olabilmek için bizler de daha çok çalışacağız. Ben Cumhurbaşkanı olarak ekibimle çok çalışacağım ve yerel yönetimlerle el ele vereceğiz. Allah'ın izniyle Karabük'ü çok daha farklı bir yere taşıyacağız. İşçisiyle, esnafıyla, üreticisiyle, emeklisiyle, öğrencisiyle bu şehirde yaşayan her bir kardeşimin üzerimizde hakkı var. Bunları ödemekle mükellefiz." diye konuştu.

"Şehirlerimizin süratle depreme hazırlanmaları gerekiyor"

"Bilhassa çalışanlarımızın ve emeklilerimizin yaşadığı sıkıntıların çözümü boynumuzun borcudur. Sırtlarında yumurta küfesi olmayanlar diledikleri gibi atıp tutabilirler." ifadesini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bunlar meydanlarda söz verip göreve gelince unutmayı iyi bilirler. Biz ise bir şeyi söylediğimiz zaman yapmakla mesulüz. Bunun için önce tüm hazırlıklarımızı tamamlayacağız. Ondan sonra da çıkıp sözümüzü söyleyeceğiz. Aksi takdirde ötekilerden bir farkımız kalmaz. Ülkemizin son 10 yıldır yaşadığı badireleri biliyorsunuz. Hepsinin üzerine bir de asrın felaketi 6 Şubat depremleri bindi. Depremin ekonomimize getirdiği ilave fatura 104 milyar dolardır. Sadece bu yıl için deprem bölgesine bir trilyon liradan fazla kaynak aktardık. İstanbul başta olmak üzere risk altındaki şehirlerimizin süratle depreme hazırlanmaları gerekiyor. Önümüzdeki en büyük problem olan enflasyon Allah'ın izniyle yılın ikinci yarısından itibaren düşmeye başladığında bunların hepsi için daha geniş bir hareket alanına sahip olacağız. İşte o zaman ülkenin imkanlarını, milletimizin tüm kesimlerine yansıtarak son dönemde yaşanan refah kayıtlarını fazlasıyla telafi edeceğiz."

Türkiye'yi geçen 21 yılda nasıl 3 kat büyüttülerse, önümüzdeki dönemde de 2 kat daha büyüterek bunu başaracaklarını ifade eden Erdoğan, azimle ve sabırla çalışarak üstesinden gelemeyecekleri hiçbir meselenin olmadığını kaydetti.

Erdoğan, konuşması sırasında "Tayyip Dede" diye bağıran bir çocuğa, "Tayyip Deden sevsin seni" diye yanıt verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Yeter ki birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize sahip çıkalım. Yeter ki aramıza bozguncuları, fitne tüccarlarını sokmayalım. Gerisi sadece vakit ve planlama meselesidir. Karabük'ün her mücadelemiz gibi bu zorlu süreçte de yanımızda yer alacağına inanıyorum. Öyleyse buradan öyle bir ses verin ki yukarıda Karadeniz, aşağıda Bolu Dağı'na kadar duymayan kalmasın. Karabük, emeğin, alın terinin şehri Karabük, Çanakkale kahramanı 42. Alay'ın şehri Karabük. 31 Mart'ta Türkiye Yüzyılı şehirleri için hazır mıyız, kararlı mıyız, 31 Mart'ta gerçek belediyeciliği tercih ediyor muyuz? Bunun için seçim gününe kadar ana kademe, kadın kolları, gençler, kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Karabük'le birlikte Türkiye haritasının tamamını Cumhur İttifakı'nın renkleriyle boyamaya var mıyız? Allah sizden razı olsun. Şu mübarek günlerde verilen sözler çok daha önemli."

Ramazan Bayramı gelmeden, 31 Mart'ı milli irade bayramı olarak kutlayacaklarını söyleyen Erdoğan, seçim dönemlerinin, her kademede yöneticilerin belirlendiği demokrasi şölenleri olmasının ötesinde anlamlara sahip olduğunu söyledi.

Seçimlerin aynı zamanda kimin kiminle yol yürüdüğünü, kimin nerede durduğunu görmeye vesile olan tarihi ve milli bir sınama olduğunu kaydeden Erdoğan, "Cumhur İttifakı olarak biz, ister seçime beraber girelim, ister ayrı adaylarla girelim hep tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet, bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, şu karşımdaki tablo gibi kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız." diye konuştu.

Siyasetlerinin milletin birliği, vatanın bütünlüğü, devletin bekası çerçevesinde şeffaf ve erdemli bir tarzda şekillendiğini söyleyen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Geçtiğimiz mayıs ayında karşımızda kurulan ittifakı hatırlıyorsunuz değil mi? Şimdi nerede bunlar? Altılı masa ne oldu? Parlamentoda bunlardan bir kişi yok, hepsi gitti. Tüm suçu bay Kemal'in sırtına yükleyip, hepsi de şimdi kendi keyfine bakıyor. 'Altılı masa' dediler, 'On altılı masa' dediler, birileri de masanın altına girdi, şimdi bizim Karadeniz'in çayını demliyorlar. Bu ucube ittifaktan geriye kala kala masanın gizli ortağı DEM'le, bir türlü adını koyamadıkları, millete çıkıp ne olduklarını anlatamadıkları tuhaf bir ilişki kaldı. Sorsan 'ittifak yapmadık' diyorlar ama pek çok yerde ortak belediye başkan adayı, ortak belediye meclis üyesi listesi çıkartıyorlar, belediye bürokrasisi pazarlığı yapıyorlar. DEM'in hiçbir söz hakkı olmayan tabanının iradesini tek parti faşizminin günümüzdeki temsilcisi CHP'yle pazarlık masasına sürdüler. Bedeli hala bilinmeyen bu kirli pazarlıkların gerisinden hangi pis kokular, hangi menfaat paylaşımları, hangi hain taktikler çıkacak inşallah hep birlikte göreceğiz. Şu anda yargı bunları takip ediyor. Şimdiden bazı emareleri ortaya çıkmaya başladı."

Erdoğan, ülkenin gündeminin muhalefetin umurunda olmadığını ifade ederek, "Ülkenin gündemi deprem, bunların umurlarında değil. Hatta depremzedelere hakaret ederek gerçek karakterlerini sergiliyorlar. Ülkenin gündemi sınırlarımızın terörden arındırılması ama bunların umurlarında değil. Hatta ortaklarına yaranmak için terör örgütüne militan yazılıp ideolojik eğitime girecekler. Ülkenin gündemi çalışanların refah kaybının telafisi ama bunların umurlarında değil. Hatta istismar kabilinden ettikleri üç, beş lafı saymazsak buradan kendilerine çıkacak siyasi rantı düşünüp el ovuşturuyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

"Türk siyasetini bu kadar kirletmeye kimsenin hakkı yok"

"Şimdi bir de ortaya deste deste, valiz valiz para görüntüleri çıktığını" belirten Erdoğan, şunları söyledi:

"Dolar mı dersin, avro mu dersin şimdi bunlar var. Türk siyasetini bu kadar kirletmeye, kendilerine oy verenler başta olmak üzere insanımızı bu kadar utandırmaya kimsenin hakkı yok, olmamalı. Nereden nerelere geldik hale bakın. Tabii bunun için kızarmasını bilen bir yüz, utanmasını bilen bir yapı lazım. Allah'tan korkuları var mı bilmeyiz ama kuldan utanması olmayanlardan uzak durmak lazım. Bunun adı siyaset değil. Ortada eser ve hizmet namına zaten bir şey yok. İstanbul'da en ufak bir şey var mı? İstanbul'un karışını bilirim. İstanbul'da doğdum, orada büyüdüm, orada belediye başkanlığı yaptım, ondan sonra İstanbullu aldı beni Başbakanlığa gönderdi, sonra da Cumhurbaşkanı oldum. Tam tersi kendilerini hiçbir iş yapmamakla, hiçbir proje sahibi olmamakla övünecek kadar sefil bir duruma düşürmüş haldeler. Hiç değilse kabahatlerini kabul edip bir kenara çekilme erdemini gösterebilseler, maalesef bunlarda o da yok."

"Demokrasinin güzel tarafı son noktayı milli iradenin koymasıdır"

Milletin her seçimde sandıkta dersini vermesine rağmen muhalefetin ısrarla ve inatla aynı şeyleri yaparak iktidara gelmeyi umut ettiğini ifade eden Erdoğan, şöyle konuştu:

"Birbirlerine öyle gaz veriyorlar ki Türkiye'yi bilmeyen biri baktığında hakikaten ortada bir şey var sanır. Dün ekranlarda ne diyorlardı? 'Aramızda kalsın kazanıyoruz.' Bugün yine 'Aramızda kalsın kazanıyoruz' diyorlar. Meydan meydan geziyorlar. Aramızda kalacak bir şey yok. Herkes bilsin bu CHP'den, bu DEM'den ve maalesef duruşlarıyla onların değirmenlerine su taşıyanlardan hiçbir şey olmaz. Bunlar daha kendi içlerinde bir insicam sağlayamamışlar ki ülkeye ve millete hayırları dokunsun. Kavga, gürültü, didişme, ayak oyunu hiçbir gün eksik olmuyor. Demokrasinin güzel tarafı medya, sosyal medya, uluslararası medya ne derse dersin son sözü sandığın söylemesi, son noktayı milli iradenin koymasıdır. İnşallah 31 Mart'ta Türkiye belediye başkanlarını seçme yanında muhalefetin suratına bu hakikati bir kez daha çarpacaktır. Ben halkıma inanıyorum."

Karabük'ün bu milli irade şahlanışında en ön saflarda yer alacağına inandığını dile getiren Erdoğan, miting alanındakilere, "Bunun için sizlerden söz istiyorum. 31 Mart'ta derdi ülkesi, milleti, şehri olmayanları sandığa gömüyor muyuz? 31 Mart'ta milli iradenin gücünü bir kez daha dünya aleme gösteriyor muyuz? 31 Mart'ta Cumhur İttifakı olarak inşa ettiğimiz geleceğe bir ışık daha yakıyor muyuz?" diye sordu.

"Evet" karşılığını alan Erdoğan, "Maşallah, Rabbim hepinizden razı olsun." dedi.