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Kale Arge'nin motorları yerli seyir füzelerine güç veriyor

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Kale Arge, İstanbul'daki merkezinde yerli füzeler için geliştirdiği motorlara ilişkin toplantı düzenledi. Motor üretim süreçlerine dair detayların pay...

Kale Arge'nin motorları yerli seyir füzelerine güç veriyor mask
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Kale Arge, İstanbul'daki merkezinde yerli füzeler için geliştirdiği motorlara ilişkin toplantı düzenledi.

Motor üretim süreçlerine dair detayların paylaşıldığı toplantının ardından, üretim bandı gezisi ve turbojet motoru KTJ-3200'ün testi gerçekleştirildi.

Paylaşılan bilgilere göre, 330 mm çap, 50 kilogram ağırlığa sahip KTJ-3200, 3200 newtona kadar itki üretebiliyor. KTJ-3200, iki farklı varyantıyla yerli seyir füzeleri SOM ve Atmaca füzelerine güç veriyor. Seri üretime geçen ve teslimatları devam eden KTJ-3200'ün uçuş testleri başarıyla sürüyor.

KTJ-3200'den elde edilen bilgi birikimi ve tecrübeyle, Kale Arge farklı turbojet motorlar da geliştiriyor.

KTJ-1750, 200 mm çap ve 22 kg ağırlığıyla 1750 newtona kadar itki üretebiliyor. Kendi sınıfındaki en yüksek itki/ağırlık oranına sahip motorlardan biri olan KTJ-1750, hafif seyir füzeleri ve jet motorlu insansız hava araçları için itki sistemi çözümü olarak öne çıkıyor. KTJ-1750, yerli seyir füzesi Çakır'a güç veriyor.

Mayıs 2023'te Çakır ile ilk uçuş testlerine başlayan KTJ-1750, diğer uçuş testini Mart 2024'te başarıyla gerçekleştirildi. KTJ-1750'ye yönelik üretim ve teslimatlar sürüyor.

KTJ-3700 ise yer testlerine devam ediyor ve Türkiye'nin yeni seyir füzelerinden Kara Atmaca'ya güç verecek şekilde uçuş testlerine hazırlanıyor. 2024 ikinci çeyrek başlarında uçuş testi yapılması planlanıyor.

Yurt dışına bağlı teknoloji, modül, komponent bulunmuyor

Kale Arge tüm geliştirme ve seri üretim çalışmalarını, Kale Havacılık'ın üretim desteğiyle, tamamen yerli olarak yürütüyor. Yurt dışına bağlı teknoloji, modül, komponent bulunmuyor.

2024 ilk çeyreği itibarıyla toplamda 200'ü mühendis yaklaşık 250 kişilik bir ekibe sahip olan şirket, 2022 ve 2023'te yüzde 100 büyüdü.

Yerleşkesini, altyapısını, teknik olanaklarını, yetkinliklerini, teknolojisini sürekli geliştirme vizyonuyla hareket eden şirketin kendine ait bir Jet Motor Geliştirme ve Test Merkezi bulunuyor. Bu merkezde, İrtifa Test Sistemi başta olmak üzere birçok geliştirme ve test altyapısı bulunuyor.

Bu sistemlerin etkin kullanımıyla, Kale motorlarının farklı irtifa ve hız şartlarındaki performans haritaları çıkarılabiliyor ve hava araçlarının kullanımına yönelik performans kodları üretilebiliyor. Ürünleri yurt dışından da ilgi gören Kale Arge’nin, geliştirdiği motorları yakın zamanda farklı ülkelere ihraç etmesi öngörülüyor.

22 Mar 2024 - 16:26 - Ekonomi

Mahreç  Anadolu Ajansı

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