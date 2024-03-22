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Doğu proje alanından deprem konutu çıkanların meraklı bekleyişi

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Elbistan’da, son çekilen kura ile doğu proje alanından ev sahibi olan afetzedeler, anahtarlarını alıp yeni yaşamlarına başlayacağı günü bekliyor. Proj...

Doğu proje alanından deprem konutu çıkanların meraklı bekleyişi mask
Doğu proje alanından deprem konutu çıkanların meraklı bekleyişi
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Elbistan’da, son çekilen kura ile doğu proje alanından ev sahibi olan afetzedeler, anahtarlarını alıp yeni yaşamlarına başlayacağı günü bekliyor.

Projenin en son hali havadan görüntülenirken 1250 konutun blok numaraları da üzerlerine işlendi.

Kahramanmaraş genelinde 7 bin 858’i konut ve 445’i de köy tipi konut olmak üzere 8 bin 303 konutun hak sahibinin belirlenmesi amacıyla 19 Mart’ta kura töreni düzenlenmişti. Noter huzurundaki kurayla birlikte, Elbistan’daki yaklaşık 10 bin hak sahibinden 2 bin 83’ü daha yeni yaşamlarına kapı açacakları evlerine kavuşmuş oldu. Böylece Daha önceki kurayla birlikte toplam 3 bin 621 kişiye ulaştı.

Kuradaki konutların bir kısmının doğu proje alanı olarak adlandırılan Taşburun Mahallesi’ndeki konut projesinde yer alması ise hak sahiplerinin merakını arttırdı.

Doğu proje alanında inşaatı süren 1250 daire bulunuyor. Bu bölgedeki ilk kazma ise, Karaelbistan Mahallesi’ndeki kuzey proje alanında inşaat çalışmalarının başlamasından yaklaşık 3 ay sonra vuruldu.  2 milyar 375 milyon liraya ihale edilen konutların teslim süresi 19 Mayıs’ta doluyor.

Bu projeden ev sahibi olanlar ise, resmi teslim tarihine yaklaşık 2 ay olan konutlarına oturacakları günü sabırsızlıkla bekliyor.

22 Mar 2024 - 15:11 Kahramanmaraş/ Elbistan- Güncel

Mahreç  Hakan Ceran

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