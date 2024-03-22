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AK Parti adayı Mercan’dan Kültür Merkezi ve Sokağı projesi

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Kültür Merkezi ve Sokağı projesini deklare eden AK Parti Elbistan Belediye Başkan adayı Murat Mercan, kentte sanatsal faaliyet ve organizasyonlara ala...

AK Parti adayı Mercan’dan Kültür Merkezi ve Sokağı projesi mask
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Kültür Merkezi ve Sokağı projesini deklare eden AK Parti Elbistan Belediye Başkan adayı Murat Mercan, kentte sanatsal faaliyet ve organizasyonlara alan açtıklarını belirtti.

AK Parti Elbistan Belediye Başkan adayı Murat Mercan, projelerini açıklamaya devam ediyor. Mercan’ın en son açıkladığı proje tiyatro, sinema, sergi merkezi ve kongre salonu gibi birçok etkinliği aynı anda gerçekleştirecek kapasiteye sahip olacak. Kültür Merkezi’nin yanı sıra Kültür Sokağı ile de Elbistan’a farklı bir turizm noktası katacak.

AK Parti Elbistan Başkan adayı Murat Mercan “Yunus’un sözündeki sakinliği, Pir Sultan Abdal'ın dizelerindeki hikmetin varlığını yapılarımıza yansıtıyoruz” dedi.

Kültür Merkezi projesiyle Elbistan'da sanatsal faaliyet ve organizasyonlara alan kazandıracaklarını belirten Mercan, şöyle devam etti:

“Tiyatro, sinema, sergi merkezi, kongre salonu, sanat galerisi ve kafelerin bulunduğu merkezimizde, coğrafya kültürümüzü canlı tutmak ve gelecek nesillere aktarmak istiyoruz. Kültür sokağımızdaki yapılar tek tip, sade ve Elbistan'a has mimari ile yapılacak olup yöresel ürün ve lezzetlerimize erişilebileceği mekanlar yer alacak.”

Kültür Merkezi ve Sokağı’nın her kesme hitap edeceğini vurgulayan Mercan, “Bu merkezimizdeki  çeşitlilik sayesinde Elbistan’ımıza, Pınarbaşı Mesire Alanından sonra başka bir turizm noktası katmış olacağız. Özellikle çocuklarımızı mutlu, donanımlı ve sağlıklı bireyler olarak yetiştirmek için Kültür Merkezimize büyük önem veriyoruz. Bu merkez içerisinde 4-12 yaş arasındaki çocuklarımıza okul öncesi, matematik, İngilizce, resim, satranç, akıl ve zeka oyunları, hızlı okuma, drama, Türkçe, keman, gitar, bale, jimnastik, hafıza geliştirme, mental aritmetik ve halkoyunları branşlarında ücretsiz eğitimler verilecek. Kültür Sokağımıza uğrayan her bir vatandaşımız buradaki çeşitlilik ve aktivitelerden sıkılmayacak, bu sokaktan ayrılmak istemeyecek” ifadelerini kullandı.

22 Mar 2024 - 15:10 Kahramanmaraş/ Elbistan- Güncel

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