CHP adayı Erkan Gürbüz, STK temsilcileri ile buluştu projelerini anlattı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Elbistan Belediye Başkan adayı Erkan Gürbüz, sivil toplum kuruluşları (STK) ve meslek odalarının temsilcileri ile iftar programında bir araya geldi.

İftar programına, CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç ve CHP Elbistan İlçe Başkanı Av. Onur Gürbüz de katıldı.

Programda konuşan CHP adayı Erkan Gürbüz, sivil toplum kuruluşlarının şehrin en önemli itici gücü ve sacayaklarından biri olduğunu belirtti ve Elbistan’ın yönetim sürecinde onların görüş ve fikirlerine ihtiyaç duyacaklarını söyledi.

Davetini kırmayarak iftar programına katılan tüm sivil toplum kuruluşları ve meslek odalarının temsilcilerine teşekkür eden CHP Elbistan Belediye Başkan adayı Erkan Gürbüz, emeğin de sivil toplumun da örgütlü gücüne inanan biri olduğunu dile getirdi.

Elbistan’da, sivil toplumun daha etkin olması gerektiğini vurgulayan Gürbüz, “Sivil toplum kuruluşlarını, belediye yönetiminin her alanında birlikte yol yürünecek ve görüşlerine değer verilecek yapılar olarak görüyorum. Görüşü ya da siyasi fikri ne olursa olsun STK’larımız yerel idarenin önünü açacak, yol gösterecek bir güçtür. Biz de inşallah 1 Nisan’da göreve geldiğimizde bu şehri onlarla beraber kol kola ve omuz omuza yöneteceğiz. STK ve oda başkanlarımızın farklı temsiliyetleri olsa da; ortak noktamız belli. O da Elbistan!” dedi.

Şehri sevmenin söylemlerle olmayacağının altını çizen CHP Elbistan Belediye Başkan adayı Erkan Gürbüz, “Halkçı, liyakatli, yenilikçi bir belediyecilik anlayışıyla toplumumuzun mihenk taşı olarak gördüğümüz STK’larımız ve paydaşlarımızla birlikte bu şehri nasıl kalkındırırız onun yollarını arayacağız. Elbistan’ın sahip olduğu potansiyeli değerlendirerek geleceğine sahip çıkacağız inşallah. Başka Elbistan yok. Şehir hepimizin, karar da Elbistan’ın” ifadelerini kullandı.

Şehre dair proje ve fikirlerini anlatan Gürbüz, “Şehrimizin geleceği adına hazırladığımız ve önemsediğimiz projelerimiz var. Hepsi de ayakları yere basan, bütçe ve kaynak planlamaları yapılmış projeler. Hazırladığımız ve ihtiyaç halinde yapımı zaruret haline gelen projelerimizi de STK’larımızla ortak akıl ve istişare kültürünü ön planda tutup hayata geçireceğiz. Bu akşam bizleri kırmayarak iftar programımıza katıldıkları için her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve oda başkanları da CHP Elbistan Belediye Başkan adayı Erkan Gürbüz’e başarılar dilediler.