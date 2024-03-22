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Bakan Kacır: "Türk gençleri gökyüzüne Türk’ün imzasını attı"

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, “Türk gençleri GÖKBEY’i, KIZILELMA’yı, KAAN’ı üretti gökyüzüne Türk’ün imzasını attı” dedi.

Bakan Kacır: "Türk gençleri gökyüzüne Türk’ün imzasını attı" mask
Bakan Kacır: "Türk gençleri gökyüzüne Türk’ün imzasını attı"
Bakan Kacır: "Türk gençleri gökyüzüne Türk’ün imzasını attı"
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi öğrencileriyle ‘gençlik buluşmasına’ katıldı.

Yunus Emre Kongre Merkezi’nde düzenlenen program gençlerin yoğun katılımı ile gerçekleşti.

Türk gençlerinin Türkiye’nin uzay misyonunu gerçekleştirebilmesi için önemli bir yere sahip olduğunu dile getiren Bakan Kacır, “İşte demek ki bizim gençlerimiz önleri açıldığında ne kadar büyük işler başarabiliyorsunuz. İşte bu inançla bizim her daim birinci önceliğimiz sizin yanınızda olmak” diye konuştu.

“Sizler bu ülkenin geleceğisiniz”

Gençlere hayallerinden vazgeçmemelerini söyleyen Bakan Kacır, “Sevgili genç kardeşlerim biz gerçekten sizleri, gençlerimizi Milli Teknoloji hamlemizin sahibi olarak görüyoruz. Tüm işlerde Türk gençliğini, TEKNOFEST kuşağını her zaman kalbinde görüyoruz. Türk gençliği kendini milli savunma sanayinde, sivil havacılıkta ispat etti. Büyün dünyaya Türk gençleri neleri başarabileceklerini güçlü şekilde gösterdiler. Biz 20’nci yüzyılda bir havacılık ülkesi maalesef değildik, aslında olabilir miydik olabilirdik. Ama bu alanda yapılan çalışmaların her biri kesintiye uğradı, engellendi. Türk gençleri GÖKBEY’i, KIZILELMA’yı, KAAN’ı üretti gökyüzüne Türk’ün imzasını attı. İsimlerini saydığımız uçak isimleri her biri yüksek teknoloji sistemi ve bu kadar farklı sistemi peşi sıra gökyüzünde buluşturabilen dünyada ikinci bir ülke yok. İşte demek ki bizim gençlerimiz önleri açıldığında ne kadar büyük işler başarabiliyorsunuz. İşte bu inançla bizim her daim birinci önceliğimiz sizin yanınızda olmak. Sizler bu ülkenin geleceğisiniz ve biz arzu ediyoruz ki, havacılıkta nasıl başarılı olmuşsak uzay biliminde de benzer bir başarı elde edelim” dedi.

“İlim neredeyse gidip oradan alacağız”

Türkiye’nin ilk ilk astronotu olan Alper Gezeravcı ise “Bugün burada sizlerle Türkiye Cumhuriyeti’mizin güçlü kararı ve iradesiyle Cumhuriyet’imizin 100’üncü yılında gerçekleştirmiş olduğumuz daha önce adım atmadığımız bir alandaki başarının gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Ancak bu gurur ve mutluluk hali hazırda ülkemizin hedef koyduğu 10 tane büyük stratejik hedeflerin bir tanesi. Devletimizin, Cumhuriyet’imizin 100’üncü yılında koymuş olduğu irade ile artık benim gibi hayalinin sınırını gökyüzü ile limitleyen ve sadece gökyüzünde uçan uçakları kendine hedef alan bir milletin çocukları değilsiniz. İlim neredeyse gidip oradan alacağız. Bu ilim alanı uzaya taşındı, uzay alanında da var olacağız” ifadelerini kullandı.

22 Mar 2024 - 15:06 İHA Kahramanmaraş- Güncel

Mahreç  İha

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