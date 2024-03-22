- Güncel

70 köy konutu haziranda teslim edilecek

ABONE OL Google News Sayfamız

Nurhak Kaymakamı Oray Güven, ilçeye bağlı Tatlar Mahallesi’nde yapımı devam eden köy tipi konut projesini yerinde inceledi. 6 Şubat’taki asrın felaket...

70 köy konutu haziranda teslim edilecek mask
70 köy konutu haziranda teslim edilecek
70 köy konutu haziranda teslim edilecek
+1
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Nurhak Kaymakamı Oray Güven, ilçeye bağlı Tatlar Mahallesi’nde yapımı devam eden köy tipi konut projesini yerinde inceledi.

6 Şubat’taki asrın felaketinin etkilediği yerleşim alanlarından biri de Nurhak oldu. Deprem, Nurhak’ta, ilçe merkezi kadar kırsalda da yıkıma neden oldu. Nurhak’ın kırsal mahallelerindeki afetzedeler için köy tipi konut yapılması amacıyla peş peşe ihaleler düzenlendi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın ihale düzenlediği mahallerden biri de Tatlar Mahallesi olmuştu. Bakanlık, Tatlar’daki 70 hak sahibi için 70 köy tipi konut yapımına başlamıştı.

Nurhak Kaymakamı Oray Güven, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Salih Görmez ve İlçe Emniyet Amiri Hüseyin İncirli ile birlikte Tatlar Mahallesindeki köy konutlarını inceledi. Kaymakam Güven, yüklenici firma yetkililerinden inşaatlarla ilgili bilgi aldı.

Kaymakam Güven, afetzede vatandaşların yeni yuvalarına biran önce kavuşmaları için hummalı bir çalışma sürdürüldüğünü söyledi.

Nurhak’ta köy evlerinin yapımının devam ettiğini dile getiren Kaymakam Güven, “70 konut yapılacak olan projenin, ilk teslimlerin haziran ayı içinde gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Vatandaşlarımıza ve Nurhak’ımıza şimdiden hayırlı olsun” dedi.

22 Mar 2024 - 14:48 Kahramanmaraş/ Elbistan- Güncel

Mahreç  Hatice Köker

BAYAN ELEMAN ARANIYOR

BAYAN ELEMAN ARANIYOR Avukatlık ofisinde çalışmak üzere bayan eleman alınacaktır. Müracaat 0555 293 13 48

MATEMATİK DERSİ VERİLİR

İşletme mezunuyum kendi evimde İlk ve Ortaokul öğrencilerine matematik dersi vermekteyim ilgilenirseniz . Ayrıntı ve bilgi için 0543 583 86 11

KAYIP KEDİMİ ARIYORUM

9 Mart saat 22.47 sıralarında müsiad konteyner kentte 1 yaşındaki cins kedim kayboldu görenler Allah rızası için bilgi versin nolur

AÇELYA BALIKCI

BAYAN ELE­MAN ARA­NI­YOR

BAYAN ELE­MAN ARA­NI­YORÇay ve te­miz­lik yemek iş­le­ri­ne ba­ka­cak bayan ele­man ara­nı­yor.Mü­ra­ca­at şah­sen ya­pı­la­cak­tır. GÜ­MÜŞ­LER TRAK­T...

KİRALIK İŞYER

Kızılcaoba Mahallesi Kışla Caddesi Corcular Market yanı 66 m2 işyerim kiralıktır. Tel: 0 543 618 21 04

BAYAN ELEMAN ARANIYOR

BAYAN MUHASEBE ELEMAN ARANIYOROrganizede kurulan işletmemize iş tecrübesi olan bayan muhasebe elemanı alınacaktır. Tel: 0553 940 23 75 Mail:Ybmermerr@...

KAYIP İLANI

Saraykent Ehli Beyt Cami taraflarında Şok Markete gidilen yolda altın zincir kolyem kaybolmuştur bulan kişinin Ehli Beyt Cami Hocasına vermelerini ric...

KAYIP İLANI

Bileklik 2 yarım altın ve 1 çeyrek altınım kaybolmuştur. Bulanların ve görenlerin insaniyet namına bu telefona bildirmeleri rica olunur.

0542 214 33 42

ELEMAN ARANIYOR

Bilgisayar kullanmasını bilen diksiyonu düzgün bayan çalışma arkadaşı arıyoruz.Vestel Bayii

Tel. 0 538 0970439

ELEMAN ARANIYOR

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın. Günlük 0 TL den başlayan fiyatlarla ilanınızı şimdi oluşturun

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL