70 köy konutu haziranda teslim edilecek

Nurhak Kaymakamı Oray Güven, ilçeye bağlı Tatlar Mahallesi’nde yapımı devam eden köy tipi konut projesini yerinde inceledi.

6 Şubat’taki asrın felaketinin etkilediği yerleşim alanlarından biri de Nurhak oldu. Deprem, Nurhak’ta, ilçe merkezi kadar kırsalda da yıkıma neden oldu. Nurhak’ın kırsal mahallelerindeki afetzedeler için köy tipi konut yapılması amacıyla peş peşe ihaleler düzenlendi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın ihale düzenlediği mahallerden biri de Tatlar Mahallesi olmuştu. Bakanlık, Tatlar’daki 70 hak sahibi için 70 köy tipi konut yapımına başlamıştı.

Nurhak Kaymakamı Oray Güven, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Salih Görmez ve İlçe Emniyet Amiri Hüseyin İncirli ile birlikte Tatlar Mahallesindeki köy konutlarını inceledi. Kaymakam Güven, yüklenici firma yetkililerinden inşaatlarla ilgili bilgi aldı.

Kaymakam Güven, afetzede vatandaşların yeni yuvalarına biran önce kavuşmaları için hummalı bir çalışma sürdürüldüğünü söyledi.

Nurhak’ta köy evlerinin yapımının devam ettiğini dile getiren Kaymakam Güven, “70 konut yapılacak olan projenin, ilk teslimlerin haziran ayı içinde gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Vatandaşlarımıza ve Nurhak’ımıza şimdiden hayırlı olsun” dedi.