Down sendromlu Ebubekir’in polis olma hayali gerçeğe dönüştü

Elbistan’da, 24 yaşındaki down sendromlu Ebubekir Sıddık Kaya’nın polislik hayali, bir günlüğüne gerçek oldu.

Elbistan’da terzi emeklisi ve ev hanımı çiftin 5 çocuğundan en küçüğü olan down sendromlu Ebubekir Sıddık Kaya’nın (24) en büyük hayali, Elbistan Gençlik Merkezi ile Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün organizesi ile bir günlüğüne de olsa gerçeğe dönüştü.

Elbistan Gençlik Merkezi Müdürü Enes Özeren, gençlik liderleri ve gönüllü gençler, Kaya’yı polis üniforması giydirerek Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürdü. Down sendromlu Ebubekir, İlçe Emniyet Müdürü Arif Gürbüz ve personeller tarafından karşılandı. İlçe Emniyet Müdürü Gürbüz’ün makamına geçen Ebubekir, burada gönlünce vakit geçirdi. Telsiz anonsu da yapan Ebubekir’in sevinci gözlerine yansıdı.

Organize ile ilgili değerlendirme yapan Elbistan Gençlik Merkezi Müdürü Enes Özeren, “Ebubekir kardeşimizin polis olma hayalini 1 gün de olsa gerçekleştirmek için buradayız. Desteklerinden dolayı İlçe Emniyet Müdürümüz Arif Gürbüz’e teşekkür ederiz. Bizim için önemli olan gençlerimizin gözlerindeki mutluluk ve pırıltı. Buna da vesile olabildiysek ne mutlu bize” şeklinde konuştu.

Tüm personelleri ile birlikte Ebubekir’i mutlu etmenin çabasını veren Elbistan İlçe Emniyet Müdürü Arif Gürbüz de, kapılarının Ebubekikr’e her zaman açık olduğunu vurguladı.