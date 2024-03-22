Jandarma suçluların ensesinde

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, son bir haftada gerçekleştirdiği operasyon ve faaliyetlerle suç ve suçlulara göz açtırmadı.

Jandarmanın, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde icra ettiği faaliyetlerde uyuşturucu madde imal ve ticareti, yasadışı ekim, uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak, tarihi eser kaçakçılığı ile bandrol gibi işaret bulunmayan, taklit veya yanıltıcı bandrol ve işaretleri taşıyan tütün mamulleri ve alkollü içkileri ticari amaçla üretmek, satışa arz etmek suçlarından 60 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı. Söz konusu operasyonlarda; 1000 paket kaçak sigara, 1 kilogram esrar, 1025 gram skunk, 652 gram metamfetamin, 56’sı sikke olmak üzere toplam 62 tarihi obje ele geçirildi.

Aranan şahıslara yönelik yapılan operasyonlarda 180 şahıs yakalanarak adli makamlara teslim edildi. Ayrıca 3 ruhsatsız tabanca ile 1 de ruhsatsız tüfek ve silahlara ait de fişeklere el konuldu.

Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğünce; suça karıştığı tespit edilen 10 Suriye uyruklu ve 1 Afganistan uyruklu şahıs yakalanarak sınır dışı edilmek üzere gerekli işlemler başlatıldı.