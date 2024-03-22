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Konteyner iş yerinde el emeği göz nuru ürünler kazanç kaynağı oldu

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Kahramanmaraş’ta depremzede esnaf, kadınların yaptığı el emeği göz nuru ürünleri yurt içi ve yurt dışına göndererek kadınlara iş imkanı sunuyor.

Konteyner iş yerinde el emeği göz nuru ürünler kazanç kaynağı oldu mask
Konteyner iş yerinde el emeği göz nuru ürünler kazanç kaynağı oldu
Konteyner iş yerinde el emeği göz nuru ürünler kazanç kaynağı oldu
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Atatürk Meydanı’ndaki konteyner iş yerinde dürü, bohça, iğne oyası, yazma, beyaz tülbent, şal üzerine satış yapan esnaf Fatih Ağcan, "Ağır hasarlı iş yeri sonrası konteyner dükkanda kadınların el emeği göz nuru ürünlerini müşterilerinin beğenisine sunarak, ekmek paramızı kazanıyoruz" dedi.

Kadınlara iş imkanı sunduklarını söyleyen Ağcan, "Ben bu işe hanımın vesilesiyle başladım. Hanım bu ürünleri ev arasında alıp satıyordu. Bunu bir dükkana çevirelim ve herkes bize ulaşsın diye düşündük. Biz daha sonra bir dükkan tuttuk ve daha çabuk ulaşmaya başladılar. İşlerimiz çok güzel gidiyordu. İş yerimiz depremde ağır hasar aldı. Daha sonra Atatürk Meydanı’nda konteyner iş yeri haline getirdik. Burada dürü, bohça el işi üzerine ne varsa buradan bulabilirler. İğne oyası, beyaz tülbentler, şallar ve lif setlerimiz var. Yani burada olanlar tüm bohçanın içine koyacak ürünlerdir. El işi üzerine ne ararlarsa burada bulabilirler. Biz Kahramanmaraş merkezdeyiz ama, evet çok yere hitap ediyoruz. Bizi Van’dan da arayan var, İstanbul’dan da arayanlarımız var. Hatta İngiltere’ye gönderdiğimiz ürünler var. Oyayı çok severler. Mutlaka gelir beni bulurlar. El emeği göz nuru ürünler üzerine istedikleri her şeyi burada bulabilirler" diye konuştu.

22 Mar 2024 - 14:06 İHA Kahramanmaraş- Güncel

Mahreç  İha

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