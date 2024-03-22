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Deprem bölgesinde en fazla konut teslim edilen il Kahramanmaraş oldu

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TBBM Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Vahit Kirişçi, deprem bölgesinde en çok kalıcı konut tesli...

Deprem bölgesinde en fazla konut teslim edilen il Kahramanmaraş oldu mask
Deprem bölgesinde en fazla konut teslim edilen il Kahramanmaraş oldu
Deprem bölgesinde en fazla konut teslim edilen il Kahramanmaraş oldu
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TBBM Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Vahit Kirişçi, deprem bölgesinde en çok kalıcı konut teslim edilen şehrin Kahramanmaraş olduğunu söyledi.

Kirişçi, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ve AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Cüneyt Doğan’la birlikte kentteki yerinde dönüşüm çalışmaları ve Trabzon Caddesi’nde devam eden hasarlı yapıların yıkım çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

‘Deprem sonrası geride kalan 13 aylık sürede hızla ihya ve inşadan öte yeni Kahramanmaraş’ın oluşturulması ve bu noktada çözümlerin üretilmesi noktasında çok önemli mesafeler kat ediyoruz’ diyen Prof. Dr. Kirişçi, “Biz insanlarımızın barınma ihtiyacını karşılamakla yetinmedik. Temel ihtiyaçlarının karşılanması hususunda da çok büyük çabalarımız var. Tüm Kahramanmaraş için makul, mantıklı, uygulanabilir çözümleri de üretiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın depremlerin 1. yıl dönümünde şehrimize teşrifleriyle 9 bin 289 konut ve köy evlerini kura yöntemiyle teslim ettik. 19 Mart 2024 tarihinde 8 bin 303 konut ve köy evininin kurasını çektik. Toplamda 17 bin 592 konut ve köy evi hak sahiplerine teslim edildi.  Deprem bölgesi şehirler arasında en çok kalıcı konut teslim eden il konumundayız” bilgilerini aktardı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ise, şehir tasarım projesi kapsamında toplam 17 bin bağımsız bölüm inşa edileceğini söyledi.

Trabzon Caddesi’nin, daha kimlikli ve fonksiyonel hale geleceğini belirten Güngör, “Trabzon Caddesi’nde şehir tasarım projesi içerisinde kalan otel ve iş yerlerinin yıkımına başlanıyor. Böylece Trabzon Caddesi, daha kimlikli ve fonksiyonel hale gelerek eski cazibesini tekrar kazanacak. Valilik binamız yine aynı yerinde olacak. Yine Valiliğimizin yanında çok ciddi bir meydan olacak” dedi.

22 Mar 2024 - 13:51 Kahramanmaraş/ Elbistan- Güncel

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