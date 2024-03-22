- Güncel

591 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının kamu kurumlarına ataması yapıldı

ABONE OL Google News Sayfamız

Şehit yakını gazi ve gazi yakını 591 kişinin kamu kurumlarına ataması yapıldı.

591 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının kamu kurumlarına ataması yapıldı mask
ABONE OL Google News Sayfamız

591 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının kamu kurumlarına ataması, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nda noter huzurunda gerçekleştirildi. Hak sahiplerinden 191’inin ataması, avukat, büro personeli, çocuk eğitimcisi, diyetisyen, eczacı, fizikçi, folklör araştırmacısı, grafiker, hemşire, hemşire yardımcısı, imam-hatip, Kur’an kursu öğreticisi, mimar, mühendis, müze araştırmacısı, odyolog, öğretmen, programcı, psikolog, sağlık teknikeri, sağlık teknisyeni, sosyal çalışmacı, sosyolog, tekniker, teknisyen ve veteriner sağlık teknikeri unvanlı kadrolara gerçekleştirildi. 246’sının memur, 115’inin hizmetli ve 39’unun da sürekli işçi unvanlı kadrolara ataması yapıldı.

“Şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarımız için daha fazlasını yapmamız gerektiğini biliyoruz”

Törende konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, şehit ve gazilerin vatanın, birlik ve beraberliğin korunması adına büyük fedakarlıklar göstermiş gerçek kahramanlar olduğunu söyleyerek, “Şehitlerimizin emanetleri ve gazilerimiz en kıymetli değerlerimizdir. Onların emaneti vatan toprağı, gökyüzünde dalgalanan ay yıldızlı bayrağımızdır. Onların emaneti siz kıymetli ailelerimizdir. Bu emanetlere sahip çıkmak ise bizim boynumuzun borcudur, vatani görevimizdir. Bu anlamda şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarımız için daha fazlasını yapmamız gerektiğini biliyoruz” dedi.

Ataması yapılan 591 kişi ile kamuda istihdam edilen şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarının sayısı 49 bin 901’e ulaştı.

22 Mar 2024 - 12:05 İHA Ankara- Güncel

Mahreç  İha

BAYAN ELEMAN ARANIYOR

BAYAN ELEMAN ARANIYOR Avukatlık ofisinde çalışmak üzere bayan eleman alınacaktır. Müracaat 0555 293 13 48

MATEMATİK DERSİ VERİLİR

İşletme mezunuyum kendi evimde İlk ve Ortaokul öğrencilerine matematik dersi vermekteyim ilgilenirseniz . Ayrıntı ve bilgi için 0543 583 86 11

KAYIP KEDİMİ ARIYORUM

9 Mart saat 22.47 sıralarında müsiad konteyner kentte 1 yaşındaki cins kedim kayboldu görenler Allah rızası için bilgi versin nolur

AÇELYA BALIKCI

BAYAN ELE­MAN ARA­NI­YOR

BAYAN ELE­MAN ARA­NI­YORÇay ve te­miz­lik yemek iş­le­ri­ne ba­ka­cak bayan ele­man ara­nı­yor.Mü­ra­ca­at şah­sen ya­pı­la­cak­tır. GÜ­MÜŞ­LER TRAK­T...

KİRALIK İŞYER

Kızılcaoba Mahallesi Kışla Caddesi Corcular Market yanı 66 m2 işyerim kiralıktır. Tel: 0 543 618 21 04

BAYAN ELEMAN ARANIYOR

BAYAN MUHASEBE ELEMAN ARANIYOROrganizede kurulan işletmemize iş tecrübesi olan bayan muhasebe elemanı alınacaktır. Tel: 0553 940 23 75 Mail:Ybmermerr@...

KAYIP İLANI

Saraykent Ehli Beyt Cami taraflarında Şok Markete gidilen yolda altın zincir kolyem kaybolmuştur bulan kişinin Ehli Beyt Cami Hocasına vermelerini ric...

KAYIP İLANI

Bileklik 2 yarım altın ve 1 çeyrek altınım kaybolmuştur. Bulanların ve görenlerin insaniyet namına bu telefona bildirmeleri rica olunur.

0542 214 33 42

ELEMAN ARANIYOR

Bilgisayar kullanmasını bilen diksiyonu düzgün bayan çalışma arkadaşı arıyoruz.Vestel Bayii

Tel. 0 538 0970439

ELEMAN ARANIYOR

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın. Günlük 0 TL den başlayan fiyatlarla ilanınızı şimdi oluşturun

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL