Mart ayında yağan kar, yüksek kesimleri beyaza bürüdü

Bölgede bir süredir mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklığı yerini kar yağışına ve soğuk havaya bıraktı.

Elbistan’da ilçe merkezindeki kar kısa sürede erirken özellikle Göksun ilçesinin yüksek kesimleri beyaza büründü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarısının ardından Elbistan’da, mart sonunda kar sürprizi geldi. Akşam saatlerinde başlayan yağmur, gece yarısına doğru yerini karla karışık yağmura bıraktı. Vatandaşlar, sabah ise yeri kaplayan beyaz kar örtüsü sürprizi ile uyandı. Özellikle Şar Dağı’nın yüksek kesimleri de etkili olan kar yağışı nedeniyle beyaza büründü.

Kar yağışının etkili olduğu yerlerin başında ise Göksun ilçesi geldi. Göksun’un Ericek Mahallesi’ndeki görüntüler, kış aylarını aratmadı. Bölgenin en yüksek rakımdaki ilçesi Nurhak ise, kardan nasibini almadı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre, Elbistan’da kar yağışının hafta sonu da sürmesi bekleniyor. Gece sıcaklıklarının eksi 3 dereceye kadar düşeceği tahmin ediliyor.

Güne karla uyanan vatandaşlar ise, bahar beklerken tekrar kış aylarına geri dönüldüğünü belirterek, “Eskilerimizin de dediği gibi, ‘Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır’ sözü gerçekleşiyor. Karın yağması Elbistan adına bereket demek. Ekinlere ve doğaya faydası var” ifadelerini kullandılar.