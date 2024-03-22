Futbolda haftanın programı

Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig'de ise milli maçlar nedeniyle bu hafta karşılaşma yapılmayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre profesyonel liglerde haftanın programı şu şekilde:

TFF 2. Lig

Beyaz Grup:

Yarın:

14.00 Bursaspor-Kırklarelispor (Yüzüncü Yıl Atatürk)

14.00 Ankara Demirspor-Zonguldak Kömürspor (TCDD Ankara Demirspor)

14.00 Beyoğlu Yeni Çarşı-1461 Trabzon FK (Bayrampaşa Çetin Emeç)

14.00 Altınordu-Esenler Erokspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

14.00 Nazilli Belediyespor-Hes İlaç Afyonspor (Nazilli İlçe)

24 Mart Pazar:

14.00 Adıyaman FK-Serik Belediyespor (Kahta İlçe)

14.00 Bucaspor 1928-Kırşehir FK (Yeni Buca)

14.00 Ankaraspor-Diyarbekirspor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)

14.00 Karacabey Belediyespor-AcnTURK Vanspor (Karacabey M. Fehmi Gerçeker)

Kırmızı Grup:

24 Mart Pazar:

14.00 Isparta 32 Spor-Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor (Isparta Atatürk)

14.00 Karaman FK-Etimesgut Belediyespor (Yeni Karaman)

14.00 Amed Sportif Faaliyetler-Anagold 24Erzincanspor (Diyarbakır)

14.00 Belediye Derincespor-Fethiyespor (Belediye Derincespor Doğal Çim)

14.00 Uşakspor-İnegölspor (Uşak 1 Eylül)

14.00 İskenderunspor-GMG Kastamonuspor (Kırıkhan İlçe)

14.00 Motolux 68 Aksaray Belediyespor-Alagöz Holding Iğdır FK (Dağılgan)

14.00 Düzce Cam Düzcespor-Somaspor (İştirak Düzce Şehir)

14.00 Sarıyer-Menemen FK (Yusuf Ziya Öniş)

TFF 3. Lig

1. Grup:

Yarın:

14.00 Kepezspor- Artvin Hopaspor (Kepez Hasan Doğan)

14.00 İnegöl Kafkasspor-52 Orduspor FK (İnegöl İlçe)

24 Mart Pazar:

14.00 Edirnespor-Küçükçekmece Sinopspor (Edirne 25 Kasım)

14.00 Kırıkkalegücü-Malatya Arguvan SK (Başpınar)

14.00 Aliağa-Tarsus İdman Yurdu (Aliağa Atatürk)

14.00 Gümüşhane Sportif Faaliyetler-Mardin 1969 (Gümüşhane Yenişehir)

14.00 Karabük İdmanyurdu-Talasgücü Belediyespor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)

2. Grup:

Yarın:

14.00 Karşıyaka-Anadolu Üniversitesi (Alsancak Mustafa Denizli)

24 Mart Pazar:

14.00 Silifke Belediyespor-Efeler 09 (Silifke Şehir)

14.00 Ergene Velimeşespor-Kemerkent Bulvarspor (Mustafa Kemal Atatürk)

14.00 TPAO Batman Petrolspor-Hacettepe 1945 SK (Batman)

14.00 Turgutluspor-Sapanca Gençlikspor (Turgutlu 7 Eylül)

14.00 Pazarspor-Amber Çay Eynesil Belediyespor (Pazar İlçe)

14.00 3Gen Holding Elazığspor-Kelkit Hürriyetspor (Elazığ)

3. Grup:

Yarın:

13.00 Silivrispor-Karaköprü Belediyespor (Silivri Müjdat Gürsu)

14.00 Akhisarspor-Sivas Dört Eylül (Spor Toto Akhisar)

24 Mart Pazar:

14.00 Belediye Kütahyaspor-Osmaniyespor FK (Dumlupınar)

14.00 Onvo Ağrı 1970-Fatsa Belediyespor (Vali Lütfü Yiğenoğlu)

14.00 Kuşadasıspor-Bornova 1877 (Kuşadası Özer Türk)

14.00 Darıca Gençlerbirliği-Büyükçekmece Tepecikspor (Darıca İlçe)

14.00 Karatay Termal 1922 Konyaspor-Bayburt Özel İdarespor (Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz)

4. Grup:

24 Mart Pazar:

14.00 Güneş Holding Çankaya-Balıkesirspor (Osmanlı)

14.00 Sultanbeyli Belediyespor-Bursa Yıldırımspor (Sultanbeyli Gölet)

14.00 Siirt İl Özel İdaresi-İdaş Çatalcaspor (Kurtalan İlçe)

14.00 Orduspor 1967-Nevşehir Belediyespor (Yeni Ordu)

14.00 Armoni Alanya Kestelspor-23 Elazığ FK (Alanya Milli Egemenlik)

14.00 Bitexen Adana 1954 FK-Tokat Belediye Plevnespor (Tarsus Şehir)

14.00 Sebat Gençlikspor-Bergama Sportif Faaliyetler (Ortahisar Yavuz Selim)