Depremde zarar gören parklardaki bankları öğrenciler yenileyecek

Kahramanmaraş'ta, "asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat 2023'teki depremlerde zarar gören parklardaki bankların yenileri, öğrenciler tarafından yapılacak.

Dulkadiroğlu Belediyesi ile TOKİ 21. Yüzyıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi arasındaki işbirliği kapsamında, parklardaki oturma grupları, piknik masası, çatılı bankların yapımına başlandı.

Belediye Başkanı Necati Okay, 6 Şubat depremlerinde, ilçelerindeki parkların birçoğunun hasar gördüğünü, yenileme çalışmalarına devam ettiklerini söyledi.

Parkların ihtiyacı olan bank, piknik masası ve çatılı bankların yapımı için meslek lisesiyle işbirliği yaptıklarını dile getiren Okay, "300 bankımızın üretimi meslek lisemizde yapılacak. Maliyetleri yarıya düşürüyoruz. Bu iş birliğini devamlı sürdüreceğiz. Bundan sonra üretimlerimizi sürekli bu formülle yapacağız hem eğitime katkı hem belediyemizin kaynaklarını daha verimli kullanma açısından iyi olacağını düşünüyoruz." diye konuştu.

Dulkadiroğlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Mart da depremden sonra 2 bin 500 okul sırasının üretimini yapan meslek lisesinde şimdi de bank üretiminin yapılacağını kaydetti.