Hava kirliliğinde ilk 10’dan düşmüyoruz!

Dünya çapında 134 ülkenin hava kirliliği değerlerinin analiz edildiği 2023 Dünya Hava Kalitesi Raporu’na göre Elbistan, Türkiye’nin havası en kirli 10’uncu şehri oldu.

2023 Dünya Hava Kalitesi Raporu, kamuoyuna açıklandı. Rapora göre Türkiye, hava kirliliği sıralamasında 44'üncü sıraya yükselirken, Türkiye'de havası en kirli şehirler Iğdır ve Osmaniye oldu.

İsviçre merkezli bir hava kalitesi teknolojisi şirketi tarafından yıllık yayımlanan rapor, metreküp başına düşen ince parçacıklı madde (PM 2.5) yoğunluğu ölçümlerini esas alıyor. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından belirlenen hava kirliliği eşik değerlerini kullanan rapora göre dünya çapında sadece 7 ülke geçen sene bu eşik değerlerinin altında temiz hava soludu.

7 bin 812 şehirde yaklaşık 30 bin hava kalitesi izleme istasyonundan alınan verilerle oluşturulan rapora göre; Türkiye'nin 2023 boyunca PM 2.5 ortalaması 20,3 ile WHO kılavuz değerinin yaklaşık 4 katıydı. Türkiye'de hava kirliliğinin en yoğun ölçüldüğü şehir yine Iğdır oldu.

Türkiye'nin havası en kirli ikinci şehri Osmaniye'de PM 2.5 yıl boyunca ortalama 38,5 olarak ölçüldü. Onu, Sakarya Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) PM 2.5 ortalamasının 37,3 olduğu Hendek izledi. Elbistan ise Gaziantep, Nilüfer, Konya, Alaşehir, Düzce ve İskenderun’dan sonra 10’uncu sırada yer aldı.

Saç telinin çapının 30'da biri kadar büyüklükteki PM2.5 parçacıkları bazı solunum yolu hastalıkları ve akciğer kanseriyle ilişkilendiriliyor. Dünya çapında tahminen her dokuz ölümden birine neden olan hava kirliliği, insan sağlığına yönelik en büyük çevresel tehdit olarak tanımlanıyor. WHO'ya göre hava kirliliği her yıl yedi milyon erken ölümle ilişkilendiriliyor.

PM 2,5 parçacıklarının en önemli yayıcısı olarak da fosil yakıtlı santraller, kalitesiz ısınmadan kaynaklı salınım gösteriliyor.