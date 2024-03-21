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Öztunç, Nurhak için yaptırdığı anketin sonucunu açıkladı

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, yaptırdığı anket sonucuna göre Nurhak’ta seçimi partisinin belediye başkan adayı...

Öztunç, Nurhak için yaptırdığı anketin sonucunu açıkladı mask
Öztunç, Nurhak için yaptırdığı anketin sonucunu açıkladı
Öztunç, Nurhak için yaptırdığı anketin sonucunu açıkladı
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, yaptırdığı anket sonucuna göre Nurhak’ta seçimi partisinin belediye başkan adayı İlhami Bozan’ın kazanacağını söyledi.

Öztunç, seçim çalışmaları çerçevesinde Elbistan, Nurhak ve Ekinözü ilçelerinde mekik dokuyor. Öztunç’un son durağı, CHP’nin Kahramanmaraş’taki tek belediyesi olan Nurhak ilçesi oldu. Nurhak’ta esnafları ziyaret eden Öztunç, mahalle ve ev gezileriyle de CHP Nurhak Belediye Başkanı İlhami Bozan’a destek istedi.

Akşam saatlerinde de CHP Nurhak Seçim Ofisi’nin önünde toplanan kalabalığa hitap eden CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, yaptırdığı anket sonuçlarını paylaştı.

‘Nurhak, bizim hep kalemiz oldu. 1 Nisan’da da bizim kalemiz olacak’ diyen Öztunç, şöyle devam etti:

“Bundan emin olun. Bu böyle. Anket yaptırdım. Seçimi kazanıyoruz. Birileri algı yapmaya çalışıyor ama hiç alakası yok. Bizden sonra MHP geliyor. Aramızda bayağı bir fark var. Sonradan gelen partiler de çok düşük seviyedeler. Barış Mahallesi, yine Cumhuriyet Halk Partisi diyor. Nurhak esnafı da ‘mesele bizim evladımız Ali Öztunç’a sahip çıkma meselesi’ diyor.”

Nurhak’ta, küskünlüğün kalmadığını vurgulayan Öztunç, “Küskünlük, kırgınlık ve dargınlık bitti. Bütün Nurhak bilsin ki bu seçim benim seçimim. Bu seçim, Ali Öztunç’un seçimi. Mansur Yavaş’ı, Kemal Kılıçdaroğlu’nu getirdim. Depremden önce CHP’li belediyelerden araç-gereç ve parke başta olmak üzere birçok şey aldık. Mansur Yavaş’ın mesajını gördünüz. Seçimden sonra Mansur Yavaş da, Nurhak için gereken neyse onu yapacak” diye konuştu.

Kendisine operasyon çekildiğini dile getiren Öztunç, “Ali Öztunç’un belini nasıl kırarız diyenler var. Bir operasyon yapılıyor. Ali Öztunç’u, kendi memleketinden yıkalım, belini kıralım diye düşündüler. Meseleleri benimle. Nurhak, Elbistan beni evladı gibi görüyor. Aman bu yükselmesin paçasından çekelim diyorlar. Siz bana sahip çıkmazsanız hiç kimse sahip çıkmaz. Ben size hizmete devam edeceğim. Nurhak, Barış, Kullar, Tatlar bana sahip çıkacak biliyorum. Elbistan’ı, Pazarcık’ı, Ekinözü’ne de alacağız inşallah” ifadelerini kullandı.

Partiden ayrılanlara da çağrı yapan Öztunç, DEVA Partisi Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu için de sert konuştu.

Öztunç, sözlerini, “Biz kiracıyız. Ev burası. Eksiğimiz varsa söyleyin. Bir hayalin peşine gitmeyin. Böldürmeye çalışmayın. Bu insanları ayrıştırmayın. İrfan Karatutlu’yu oylarımızla milletvekili yaptık; intikam peşindeyim diyor. Ona gerekli cevabı 1 Nisan’dan sonra vereceğim” cümleleri ile tamamladı.

21 Mar 2024 - 14:20 Kahramanmaraş/ Elbistan- Güncel

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