Yukarı İçmeler, kardeş belediyenin dokunuşu ile yenilendi

Ekinözü’nün Yukarı İçmeler bölgesindeki ‘acı su’ kaynağı, kardeş belediye Gürsu Belediyesi’nin destekleri ile yenilendi.

Bursa’nın Gürsu Belediyesi, 6 Şubat 2023’teki asrın felaketi sonrasında Ekinözü ilçesi ile kardeş belediye olmuştu. Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, ziyaret ettiği ilçede özellikle depremde hasar gören acı su çeşmeleri ve turizm tesislerini ayağa kaldırmak ve yaraları sarmak için kolları sıvamıştı.

Gürsu Belediyesi, ilk adım olarak Yukarı İçmeler bölgesinde tamamen hasar gören bir acı su çeşmesi ve çevresini yeniden yapma işlemlerini üstlendi. Mineral kaynaklı suyu nedeniyle binlerce kişinin akın ettiği bölgedeki en önemli yapılardan biri, yaklaşan sezon öncesinde Gürsu Belediyesi’nin destekleri ile hizmete açıldı.

Açılış programına Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, Ekinözü Belediye Başkanı Bilal Eker, MHP Gürsu İlçe Başkanı Tahir Akdağ ve Gürsu Belediye Meclis Üyeleri katıldı.

Kurdele kesimi sonrasında değerlendirme yapan Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, kardeş belediye Ekinözü’ne değer katacak bir çalışmayı tamamlamaktan dolayı büyük mutluluk duyduklarını söyledi.

Işık, “Ekinözülü kardeşlerimizin hem yaralarını sarmak hem de o acılı günleri unutturmak bizim asli görevlerimiz. Bu nedenle Ekinözü’nden elimizi hiç çekmeden beraberce bölgeyi eski günlerine kavuşturmaya devam edeceğiz. Bugün de 6 Şubat depremlerinde hasar gören Yukarı İçmeler Acı su Çeşmesi’ni hep beraber yeniledik, ayağa kaldırdık. Bölge için çok özel bir anlamı olan tesisi açtık. Bizlere her zaman güzel ev sahipliği yapan Ekinözü Belediye Başkanımız Bilal Eker’e ve tüm ilçe sakinlerine teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

Ekinözü Belediye Başkanı Bilal Eker de; destek ve katkılarından dolayı Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık ve ekibine teşekkür etti.