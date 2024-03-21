- Güncel

Yukarı İçmeler, kardeş belediyenin dokunuşu ile yenilendi

ABONE OL Google News Sayfamız

Ekinözü’nün Yukarı İçmeler bölgesindeki ‘acı su’ kaynağı, kardeş belediye Gürsu Belediyesi’nin destekleri ile yenilendi. Bursa’nın Gürsu Belediyesi, 6...

Yukarı İçmeler, kardeş belediyenin dokunuşu ile yenilendi mask
Yukarı İçmeler, kardeş belediyenin dokunuşu ile yenilendi
Yukarı İçmeler, kardeş belediyenin dokunuşu ile yenilendi
+2
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Ekinözü’nün Yukarı İçmeler bölgesindeki ‘acı su’ kaynağı, kardeş belediye Gürsu Belediyesi’nin destekleri ile yenilendi.

Bursa’nın Gürsu Belediyesi, 6 Şubat 2023’teki asrın felaketi sonrasında Ekinözü ilçesi ile kardeş belediye olmuştu. Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, ziyaret ettiği ilçede özellikle depremde hasar gören acı su çeşmeleri ve turizm tesislerini ayağa kaldırmak ve yaraları sarmak için kolları sıvamıştı.

Gürsu Belediyesi, ilk adım olarak Yukarı İçmeler bölgesinde tamamen hasar gören bir acı su çeşmesi ve çevresini yeniden yapma işlemlerini üstlendi. Mineral kaynaklı suyu nedeniyle binlerce kişinin akın ettiği bölgedeki en önemli yapılardan biri, yaklaşan sezon öncesinde Gürsu Belediyesi’nin destekleri ile hizmete açıldı.

Açılış programına Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, Ekinözü Belediye Başkanı Bilal Eker, MHP Gürsu İlçe Başkanı Tahir Akdağ ve Gürsu Belediye Meclis Üyeleri katıldı.

Kurdele kesimi sonrasında değerlendirme yapan Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, kardeş belediye Ekinözü’ne değer katacak bir çalışmayı tamamlamaktan dolayı büyük mutluluk duyduklarını söyledi.

Işık, “Ekinözülü kardeşlerimizin hem yaralarını sarmak hem de o acılı günleri unutturmak bizim asli görevlerimiz. Bu nedenle Ekinözü’nden elimizi hiç çekmeden beraberce bölgeyi eski günlerine kavuşturmaya devam edeceğiz. Bugün de 6 Şubat depremlerinde hasar gören Yukarı İçmeler Acı su Çeşmesi’ni hep beraber yeniledik, ayağa kaldırdık. Bölge için çok özel bir anlamı olan tesisi açtık. Bizlere her zaman güzel ev sahipliği yapan Ekinözü Belediye Başkanımız Bilal Eker’e ve tüm ilçe sakinlerine teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

Ekinözü Belediye Başkanı Bilal Eker de; destek ve katkılarından dolayı Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık ve ekibine teşekkür etti.

21 Mar 2024 - 14:15 Kahramanmaraş/ Elbistan- Güncel

Mahreç  Hakan Ceran

KAYIP KEDİMİ ARIYORUM

9 Mart saat 22.47 sıralarında müsiad konteyner kentte 1 yaşındaki cins kedim kayboldu görenler Allah rızası için bilgi versin nolur

AÇELYA BALIKCI

BAYAN ELE­MAN ARA­NI­YOR

BAYAN ELE­MAN ARA­NI­YORÇay ve te­miz­lik yemek iş­le­ri­ne ba­ka­cak bayan ele­man ara­nı­yor.Mü­ra­ca­at şah­sen ya­pı­la­cak­tır. GÜ­MÜŞ­LER TRAK­T...

KİRALIK İŞYER

Kızılcaoba Mahallesi Kışla Caddesi Corcular Market yanı 66 m2 işyerim kiralıktır. Tel: 0 543 618 21 04

BAYAN ELEMAN ARANIYOR

BAYAN MUHASEBE ELEMAN ARANIYOROrganizede kurulan işletmemize iş tecrübesi olan bayan muhasebe elemanı alınacaktır. Tel: 0553 940 23 75 Mail:Ybmermerr@...

KAYIP İLANI

Saraykent Ehli Beyt Cami taraflarında Şok Markete gidilen yolda altın zincir kolyem kaybolmuştur bulan kişinin Ehli Beyt Cami Hocasına vermelerini ric...

KAYIP İLANI

Bileklik 2 yarım altın ve 1 çeyrek altınım kaybolmuştur. Bulanların ve görenlerin insaniyet namına bu telefona bildirmeleri rica olunur.

0542 214 33 42

ELEMAN ARANIYOR

Bilgisayar kullanmasını bilen diksiyonu düzgün bayan çalışma arkadaşı arıyoruz.Vestel Bayii

Tel. 0 538 0970439

ELEMAN ARANIYOR

SATILIK ÜÇ KATLI EV

SAHİBİNDEN KIZILCAOBA MAH. ESKİ ASKERLİK ŞUBESİ ARKA BAHÇESİ BARIŞ SOK. DOĞALGAZLI KOMBİLİ 3 DAİRELİ BİNA KOMPLE SATILIK 380 metrekare arsa üzerinde 5...

OĞUZ ŞAHİ̇N

Halit Solak / SATILIK ARSA

Kızılcaoba Mahallesi Dulkadiroglu Caddesi Cadde Üzeri, Orman İşletme Yakını, Ticari Alan 268 / 82.parsel 384 metrekare Fiyatı 4.800.000 TL

HALİT SOLAK...0536 525 99 22.

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın. Günlük 0 TL den başlayan fiyatlarla ilanınızı şimdi oluşturun

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL