Kaymakam Güven’den şehit aileleri ve gaziler onuruna iftar programı

Nurhak’ta 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 109’ncu yıl dönümü ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla Nurhak Kaymakamlığı tarafından şehit yakınları ve gazilerle ailelerinin onuruna iftar yemeği düzenlendi.

Nurhak Kaymakamı Oray Güven, 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 109’uncu yıl dönümü ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla ilçedeki şehit aileleri ve gazilerle iftarda buluştu.

Kaymakam Güven, iftar programında şehit aileleri, gaziler ve depremzedeler ile tek tek ilgilendi.

İftar yemeği vesilesi ile şehit aileleri, gaziler ve depremzedeleri misafir etmekten dolayı onur duyduklarını belirten Kaymakam Oray Güven, bu vatan için canlarını seve seve feda eden şehitlerin ve vatan toprakları üzerinde huzur ve güvenin temini için görevleri sırasında gazi olanların haklarının asla ödenemeyeceğini belirterek, “Şehitlerin bizlere emaneti olan aileleri ve yakınlarına sahip çıkmak devlet olarak en önemli görevlerimizdendir” dedi.

Programa katılan şehit aileleri, gaziler ve depremzedeler böyle anlamlı bir günde bir arada olmaktan memnuniyet duyduklarını ifade edip Kaymakam Güven'e teşekkür ettiler.