Okul taşıtları rehber personel eğitimi kursu açılıyor

Güneşli Mahallesi Fatih İlkokulu’nda faaliyetlerini sürdüren Elbistan Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü (HEM), okul taşıtları rehber personel eğitimi kursu açıyor.

Elbistan Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü (HEM), ilkokul öğrencilerini taşıyan servislerde bulundurulması zorunlu olan okul taşıtları rehber personeli olmak isteyenlere yönelik kurs açıyor.

Okul taşıtları rehber personeli; iş sağlığı ve güvenliği kurallarını uygulaması, trafik sisteminin unsurlarına ve güvenliğine dair gerekli önlemleri alması, öğrencilere karşı olumlu tutum ve davranış geliştirerek, sağlıklı ve etkili iletişim kurması, taşıma hizmetlerini düzenli ve güvenli hale getirmeye yönelik tedbirleri alan kişi olarak biliniyor.

Okul taşıtları rehber personel eğitimi kursu 30 saatlik bir eğitimi kapsıyor. Okul taşıtları rehber personel eğitimi kursunu tamamlayanlara Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika almaya hak kazanacak. Kursa başvurular şahsen yapılacak. Kurs başvuruları 22 Mart Cuma günü mesai bitiminde sona erecek.