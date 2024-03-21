Kökcek: “Cumhur İttifakı’nın yanında, sahadayız”

Elbistan Ülkü Ocakları Başkan Vekili Burhan Kökcek, Cumhur İttifakı’nın yanında ve sahada aktif şekilde çalışmaya devam ettiklerini söyledi.

Kökcek, Elbistan’da Cumhur İttifakı’nın Belediye Başkan adayı Murat Mercan’a tüm platformlarda desteklerini sürdürdüklerine işaret etti.

Elbistan Ülkü Ocakları Başkan Vekili Burhan Kökcek, şöyle devam etti:

“Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’nin talimatı doğrultusunda 31 Mart’a kadar gecemizi gündüzümüze katacağız. Cumhur İttifakı’nın Elbistan Belediye Başkan adayı Sayın Murat Mercan’a desteklerimizi sürdüreceğiz. Bu çerçevede de AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Mehmet Bölükbaşı ve Cumhur İttifakı Elbistan Belediye Başkan adayı Murat Mercan ile beraber Çelikler Holding, Karayolları 58. Şube Şefliği ve Toprak Mahsulleri Ofisi Elbistan Ajans Amirliğini ziyarette bulunduk. Ziyaret ettiğimiz kurum ve kuruluşlara, bizlere karşı olan misafirperverliklerinden dolayı teşekkür ederiz.”