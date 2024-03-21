Muhtar maaşını bir kuruşuna dokunmadan mahallesi için harcayacak

Elbistan’a bağlı Köprübaşı Mahallesi muhtar adayı Şaban Kahraman, seçilmesi halinde muhtar maaşını bir kuruşuna bile dokunmadan mahallesinin ihtiyaçları için kullanacağını söyledi.

Kahraman, bu bütçenin de özellikle öğrencilere burs olarak ve ihtiyaç sahibi ailelerin giderlerine destek şeklinde değerlendirileceğini belirtti.

Köprübaşı Mahallesi muhtar adayı Şaban Kahraman, ‘muhtarlığa maaş için aday olunuyor’ algısını yıkan örnek bir davranışa imza attı. Kahraman, seçilmesi durumunda görev süresi boyunca alacağı muhtar maaşını mahallenin ihtiyaçları için harcayacak.

Kahraman, “Muhtarlıktan gelen maaş ile mahallede durumu olmayan ailelere, öğrencilerimize, camimize, taziye evimize ve mahallemizin diğer giderlerinde kullanılacak. 5 yıl boyunca tek kuruşuna bile dokunmayacağım. Ben, Köprübaşı Mahallesi’ne sevdalıyım. Bu sevdamızın da maddi karşılığı olmadı, seçilmemiz durumunda da olmayacak” dedi.

‘Hizmet zaten görevim, daha fazlası için muhtarlığa talibim’ diyen Köprübaşı Mahallesi muhtar adayı Şaban Kahraman, “Mahallemizin eksikleri çok fazla. Bir yandan bu eksiklikleri giderip sorunları çözmeye çalışırken muhtar maaşımızı da mahallemizin, mahallelimizin derdine derman olsun diye harcayacağım. Ben, devletin sağladığı imkanları insanlara harcamak için yola çıktım. Maaşım, yeri geldiğinde öğrencilerimize burs olacak. Yeri geldiğinde ihtiyaç sahibi ailelerimizin yüzünü güldürecek. Bazen taziye evimizin ihtiyacını kimi zaman da camimizin eksiğini giderecek. Mahallelimiz evinde rahat etsin diye biz parayla pulla değil sevdayla bu görevi yerine getireceğiz” ifadelerini kullandı.