Türkiye İşçi Partisi Meclis Üyesi adayı Sümbül: “Değişmek şart”

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Elbistan Belediye Meclis Üyesi adayı Mustafa Suphi Sümbül, kentte değişimin şart olduğunu söyledi.

Oy alabilmek için yalan söyleyenlere, inanmadıkları değerler adına yemin edenlere ve tutmayacakları sözler verenlere son vermek istediğini vurgulayan Türkiye İşçi Partisi (TİP) Elbistan Belediye Meclis Üyesi adayı Mustafa Suphi Sümbül, şöyle devam etti:

“Durmadan konuşacaklar. Hep onlar konuşacaklar. İnanmadıkları değerler adına yeminler edecekler. Sırf oy alabilmek için, herkesin bildiği yalanları söyleyecekler. Suçlarını inkar edip tutmayacakları yeni sözler verecekler ve hep onlar konuşacaklar. Benim çağrım buna bir son vermek. Siyaseti halk olarak kendi adımıza elimize almak. Bundan sonra biz konuşacağız. Siyaset parası olanın, yakını olanın, torpili olanın değil, bu ülkenin üreten, yaratan, paylaşan ve büyüten insanlarının yapması gereken bir faaliyet olmalı.”

‘İktidarın suçlarını da konuşacağız, muhalefetin suç ortaklığını da konuşacağız’ diyerek açıklamasına devam eden Sümbül, “El sürdürmediğimiz haysiyetimiz için konuşacağız. Buradayız. Kendi çocuklarımızın geleceği için buradayız. Konuşacağız. En temel sorunlarımızın nedenlerini de konuşacağız, bu sorunları nasıl çözeceğimizi de konuşacağız. Her şeyden önemlisi birbirimizle konuşacağız. Yan yana gelecek, seslerimize kulak verecek, birbirimizi dinleyeceğiz. Konuşacak ve birbirimizi iyi anlayacağız. İnadına konuşacağız. İnadımızla konuşacağız. Konuştukça inanacağız. Birlikte uzun bir yolculukta yan yana oturmuş gibi, sessiz bir gecede mutfak masasında çay içer gibi, kaç zamandır görüşmemiş dostlar gibi, sokakta kaldırım ortasında cor eder gibi, korkmadan, yılmadan, tükenmeden, pes etmeden, vazgeçmeden, boş vermeden konuşacağız ve kazanacağız” ifadelerini kullandı.

Elbistan’da değişimin şart olduğunu ve başladığında da hiçbir gücün onu durduramayacağının altını çizen TİP Elbistan Belediye Meclis Üyesi adayı Mustafa Suphi Sümbül, “Tepeden tırnağa değişmek şart! A’dan Z’ye değişmek şart! Baştan sona değişmek şart! Değişim başladığında hiçbir güç onu durduramayacak. Tüm bu ifade ettiklerim üzerine, Türkiye İşçi Partisi Elbistan Belediye Meclis Üyesi adayı oldum.

Elbistan’da Belediye’de ranta, talana, hileye, eşitsizliğe karşı halkın çıkarlarını korumayı ilke edineceğim. Bundan sonra; belediye taşeron işçisi konuşacak, emekliler, ev hanımları, gençler ve çocuklar konuşacak, çiftçiler, esnaflar, memurlar konuşacak. Haydi, Elbistan değişmek şart!” cümleleri ile açıklamasını tamamladı.