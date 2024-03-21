Geleneksel el sanatları mezunu olan usta öğretici Feyza Çayır, Kurtuluş Mahallesi Demirciler Çarşısı’nda kendine ait iş yerinde yaptığı el emeği göz nuru hediyelik ürünleri satarak ev ekonomisine katkı sağlıyor. Yaptığı ürünler üzerine atölye açmak istediğini söyleyen Çayır, "Burada el emeği göz nuru ürünler yaparak satışa sunuyorum. Kendi üretimim olan ürünler. Deprem sonrası sıkıntılar çeksekte, tekrardan ayağa kalktık ve işimizin başındayız. Yaptığım mumlar tamamen doğal. Bunların eğitimini verebileceğim atölye açmak istiyorum. Bez çantalar, kokulu mumlar yapıyorum. Mumlar tamamen doğal ve yanmadığı zaman bile koku verebiliyor. Odadaki kötü kokuları çekiyor. Bal mumları yapıyorum. Dışarıya koku vermiyor ama astım ve bronşite çok iyi geliyor. Yaptığım ürünler hep sanat üzerine. Doğal bal peteğini kendim sararaktan yapıyorum. Odada yakıldığı zaman kötü kokuyu çekiyor" dedi.
Depremzede kadının yaptığı hediyelik ürünler gelir kapısı oldu
Kahramanmaraş’ta depremzede Feyza Çayır, yaptığı el emeği göz nuru ürünleri satışa sunarak geçimini sağlıyor.
21 Mar 2024 - 11:10 İHA Kahramanmaraş- Güncel Yazdır
Mahreç İha
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