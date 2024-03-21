Devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Göksun-Kahramanmaraş kara yolundaki tünelin çıkışında meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, ‘Edebiyat Yolu’ olarak adlandırılan Göksun-Kahramanmaraş kara yolunun en uzun tüneli olan Nuri Pakdil Tüneli çıkışında yaşandı. Alınan bilgi ve iddialara göre, 29 yaşındaki Veli Aydoğan’nın kullandığı 46 AHB 776 plakalı motosiklet, tünel çıkışından sonra savruldu. Sürücünün çabası, motosikletin kontrolünü sağlamaya yetmedi. Yol kenarına devrilen motosikletin sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. Aydoğan'ın cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.