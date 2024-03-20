A Milli Takım, Macaristan maçı hazırlıklarını sürdürdü

Riva’daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetimindeki idmanda, aday kadroda bulunan tüm futbolcular yer aldı. İdmanda ısınma hareketlerinin ardından taktik ağırlıklı çalışmalar, son bölümde de çift kale maç yapıldı.

Ay-yıldızlılar, yarın Budapeşte’ye yapacağı yolculuk öncesindeki son antrenmanını saat 11.00’de yapacak. Bu antrenmanın ilk 15 dakikalık bölümü medyaya açık olacak.

A Milli Takım kafilesi, 21 Mart Perşembe günü saat 16.00’da İstanbul Havalimanı’ndan kalkacak Türk Hava Yolları’na ait uçakla Macaristan’ın başkenti Budapeşte’ye gidecek. Teknik Direktör Vincenzo Montella ve aday kadrodan bir futbolcu, TSİ 19.30’da müsabakanın oynanacağı Puskas Arena’da bir basın toplantısı düzenleyecek. Ay-yıldızlılar, bu antrenman öncesinde stadyumda basına kapalı olarak kısa bir yürüyüş yapacak.