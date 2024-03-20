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Bakan Işıkhan: "Emekliler başımızın tacı, refah düzeyimiz arttıkça gelirleri de artacaktır"

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Emeklilerimiz bizim başımızın tacı ve her zaman Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi, refah düzeyimiz arttıkça arta kalan bu geliri de artıracağız" dedi.

Bakan Işıkhan: "Emekliler başımızın tacı, refah düzeyimiz arttıkça gelirleri de artacaktır" mask
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Bakan Işıkhan, Kütahya ziyaretine valilik ziyareti ile başladı. Bakan Işıkhan’ı Vali Musa Işın, AK Parti Kütahya milletvekilleri İsmail Çağlar Bayırcı ve Mehmet Demir ile AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay tarafından karşılandı ve daha sonra da makamda istişare toplantısı düzenlendi.

Bakan Işıkhan, valilik ziyaretinin ardından AK Parti’nin Zafer Meydanı’ndaki Seçim Koordinasyon Merkezini ziyaret etti. Işıkhan, burada AK Parti Kütahya Belediye Başkan Adayı Kamil Saraçoğlu tarafından karşılandı. Saraçoğlu, "Bakanımız Vedat Işıkhan’ın desteğine sonsuz teşekkür ediyorum. İnşallah 31 Mart’ta Kütahya tekrar AK Parti Belediyeciliği ile tanışacak" dedi.

"Tek yönlü bir ekonomik kalkınma ve istihdam olmaz"

Saraçoğlu’nun ardından konuşma yapan Bakan Işıkhan, 2024 yılını emeklilerin yılı olarak ilan ettiklerini dile getirdi. Işıkhan, "Biliyorsunuz AK Parti halkın partisidir. Adeta bir halk hareketidir. Biz gücümüzü her zaman milletten almış Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Sürekli yeni hedefler belirleyen bir partiyiz binlerce şükür. Kütahya’nın önemli ihtiyaçları, sorunları hakkında istişarelerde bulunduk ve kapımın tüm Kütahyalı kardeşlerime açık olduğunu ifade etmek istiyorum. Biliyorsunuz Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak Türkiye Yüzyılına yakışan önemli icraatları gerçekleştirmek sürecindeyiz. İnşallah 2024 yılını emekliler yılı ilan ettik. Emeklilerimizin yaşamış olduğu sorunlar ve ihtiyaç duyduğu konularda onların sosyal, psikolojik, ekonomik, kültürel anlamda refahlarının artırılması noktasında çalışmalarımıza hızlı bir şekilde başladık. Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleri ile 2024 yılını emekliler yılı olarak kutlayacağız. Çalışmalarımızı yavaş yavaş netleştikçe de inşallah kamuoyuyla ve sizlerle paylaşacağız. Çünkü emeklilerimiz bizim başımızın tacı ve her zaman Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi, refah düzeyimiz arttıkça arta kalan bu geliri de artıracağız. Bu çerçevede biliyorsunuz saygıdeğer hanımefendi Emine Erdoğan’ın öncülüğünde de kadın istihdamının artırılması noktasında ‘İş Pozitif’ adı altında bir projeyi başlattık. Kütahya’mızda da siz kıymetli iş insanlarımızdan, milletvekillerimizden, kıymetli başkanımdan da ben şu ricada bulunuyorum. Mutlaka kadınları istihdama yönlendirin. Tek yönlü bir ekonomik kalkınma ve istihdam olmaz. Bakın bir aylık zaman içerisinde Elhamdülillah rakam 50 binin üzerine çıktı. 50 binden fazla kadın istihdama girmiş durumda. bu noktada siz kıymetli hanımefendilerin ve kıymetli başkanlarının, milletvekillerinin desteğini özellikle rica ediyorum çünkü kalkınma dediğimizde, hep birlikte bir kalkınmadan söz edebiliriz. Kadınıyla, erkeğiyle genci ile dezavantajlı gruplarımızla birlikte inşallah Türkiye Yüzyılı hedeflerine hep birlikte ulaşmamız bizim için çok önemli" diye konuştu.

"AK Parti, hizmet demektir"

"Kütahya’da Kamil Saraçoğlu’nun yanındayız" diyen Bakan Vedat Işıkhan, "31 Mart’tan sonra 1 Nisan’da da kıymetli Belediye Başkan Adayımız Kamil Başkanımız, inşallah mazbatayı alacak ve kutlayacağız. Bu yüzden sizin desteğinizi son ana kadar bekliyorum. Artık Kütahya’mızı gerçek belediyecilikle buluşturma zamanı. Biliyorsunuz belediyecilik noktasında da en iyi örneği, en iyi hizmeti ve modeli AK Parti getirdi. Bu noktada başkanımıza, bakanlık olarak her türlü desteği vermeye hazırım. Sizler tabi, bu bereketli günde buradasınız ama Kamil Başkanıma desteğinizi istiyorum ve 31 Mart’ta mazbatayı Kamil Başkanımıza veriyor muyuz?" ifadelerini kullandı.

Bakan Işıkhan, Kütahya ziyaretini esnaf yaparak sonlandırdı.

20 Mar 2024 - 21:50 İHA Kütahya- Politika

Mahreç  İha

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