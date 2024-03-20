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Milli Savunma Bakanı Güler, Kahramanmaraş'ta

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"Bağdat gezisine gittiğimizde de Irak yönetimi (PKK'yı) hem yasakladığını ve terör örgütü olduğunu ilk defa kabul etti, burada deklare etti. Bu bizim için sevindirici bir şey. İnşallah bundan sonra da ortak çalışmalarımız olacak. Ortak bir harekat merkezi kuracağız"

Milli Savunma Bakanı Güler, Kahramanmaraş'ta mask
Milli Savunma Bakanı Güler, Kahramanmaraş'ta
Milli Savunma Bakanı Güler, Kahramanmaraş'ta
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Bağdat gezisine gittiğimizde de Irak yönetimi (PKK'yı) hem yasakladığını ve terör örgütü olduğunu ilk defa kabul etti, burada deklare etti. Bu bizim için sevindirici bir şey. İnşallah bundan sonra da ortak çalışmalarımız olacak. Ortak bir harekat merkezi kuracağız." dedi.

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer'i ziyaret eden Bakan Güler, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı.

Daha sonra Uzun Çarşı'da vatandaşlarla konuşan ve burada AK Parti'nin seçim standını ziyaret eden Güler, basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Kahramanmaraş'ta açılan TUSAŞ tesisinin gençlerin ufkunu açacağını, yeni neslin gelişimine olumlu etkileri olacağını belirten Güler, gelecekteki astronotlardan birinin de Kahramanmaraş'tan çıkması temennisinde bulundu.

Bakan Güler, terörün Türkiye'nin başının belası olduğunu dile getirerek, "Ama biz dünyadaki en pahalı arazide yaşıyoruz. Bunun bir bedeli olacak. İşte böyle büyük bedel ödüyoruz. Bir taraftan üç tarafı denizlerle çevrili bir ülkede yaşıyoruz. Aynı anda dört mevsimi yaşayabiliyorsun. Her şeyi vermiş Allah. Her türlü maden var. İnsan kaynağımız var. Tabii ki bu herkesi rahatsız ediyor. Artı ülkemizin son yıllardaki, özellikle son 20 yıldaki hızlı gelişimi, hızlı büyümemiz, bunlar herkesi rahatsız ediyor çevremizde." diye konuştu.

Türkiye'nin hızlı bir şekilde büyümesinden rahatsızlık duyan bazı kesimlerin bu durumu engellemek için terör örgütlerini kullandığının altını çizen Bakan Güler, ülkenin her daim güçlü olmak zorunda olduğunu vurguladı.

Güler şunları kaydetti:

"PKK terör örgütü ile 40 yıldır mücadele ediyoruz fakat 40 yıldır Irak yönetimi maalesef bunlara ne terör örgütü diyebilirdiler ne yasaklayabildiler. Kendi ülkelerinde böyle bir örgüt yaşıyor ve çok rahatsızlık duymuyorlar. Bundan önce aralık ayında Ankara'da yaptığımız görüşmede bu konunun üzerinde çok aşırı şekilde duruldu. Bağdat gezisine gittiğimizde de Irak yönetimi hem yasakladığını ve terör örgütü olduğunu ilk defa kabul etti, burada deklare etti. Bu bizim için sevindirici bir şey. İnşallah bundan sonra da ortak çalışmalarımız olacak. Ortak bir harekat merkezi kuracağız. Erbil yönetiminin bakışı çok olumlu. Ama asıl bu çalışmalar sadece terör örgütünün yasaklanması değil, orada 5-6 tane daha enerji, tarım, hayvancılık, su işleri dahil bunlarla ilgili yeni birer komisyon kurulacak ve bu karşılıklı çalışmalarla bu konuların hepsinde gelişmeler elde etmek için çalışmaları sürdüreceğiz. Bunların Basra Körfezi'nden başlayıp Türkiye üzerinden geçip Avrupa'ya gidecek olan Kalkınma Yolu diye bir proje var. Bu Türkiye'mizin gelecekteki en önemli işi. Bu projede bütün özellikle Türk şirketleri tercihli olarak oralarda iş yapacak. 4 otoyol, 4 demir yolu yanında 8 yolla Çin'den gelen bütün mallar, Kalkınma Yolu vasıtasıyla Avrupa'ya taşınacak."

Bakan Güler'e, AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri Vahit Kirişci, Ömer Oruç Bilal Debgici, Mehmet Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ve ilgililer eşlik etti.

# Kahramnmaraş, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, PKK terör örgütü, TUSAŞ

20 Mar 2024 - 20:58 AA Kahramanmaraş- Güncel

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