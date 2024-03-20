- Politika

MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Nevruz mesajı

ABONE OL Google News Sayfamız

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Nevruz, yeniden doğuşun, dirilişin, uyanışın, huzur ve esenliğin kutlu mesajıdır. Bu mesajın ülkemize, bölgemize ve dünyaya bütünüyle hakim olması yegane temennimdir." ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Nevruz mesajı mask
ABONE OL Google News Sayfamız

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 21 Mart Nevruz Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, Nevruz'un, Nizamü'l Mülk'ün hazırlattığı Celali takvimine göre yılbaşı olarak kabul edilen yeni gün olduğunu, aynı zamanda güneşin koç burcuna girmesini, gece ile gündüzün eşit olmasını simgelediğini belirtti.

Eski Oniki Hayvanlı Türk Takvimi'nde de Nevruz'un bulunduğunu ve baharın gelişini müjdelediğini kaydeden Bahçeli, "Nevruz günü, Hz.Nuh'un gemisi Cudi Dağı'na oturmuş, Hz.Yusuf kuyudan, Hz.Yunus balığın karnından çıkarılmıştır. Hz. Musa'nın Kızıl Denizi asasıyla yarması Nevruz Günü'ne denk gelmiştir. Türklerin Ergenekon'dan çıkışı da Nevruz Günü gerçekleşmiştir." ifadelerine yer verdi.

Nevruz'un, baharın feyziyle birlik ve beraberlik hissiyatının taçlandığı gün, bereketin, bolluğun, sevginin, hürmetin daha da güçlendiği dönem olduğunu vurgulayan Bahçeli, şöyle devam etti:

"Nevruz, Türk milletinin nesilden nesile taşıdığı bahar, barış ve kardeşlik meşalesidir. Bu meşalenin aydınlığında dostluk, yardımlaşma ve dayanışma ruhu tekemmül etmiştir. Asırlar geçse bile bu çok önemli tarihsel ve kültürel miras Türklüğün vicdanında özenle korunmuş, özüyle ve öz güvenle yaşatılmıştır. Bu yüzden Nevruz, yeniden doğuşun, dirilişin, uyanışın, huzur ve esenliğin kutlu mesajıdır. Bu mesajın ülkemize, bölgemize ve dünyaya bütünüyle hakim olması yegane temennimdir."

"Nevruz bize has kadim bir emanettir"

Bahçeli, binlerce yıldan bu yana Balkanlar'dan Orta Asya bozkırlarına, Adriyatik'ten Çin Seddi'ne, Kafkasya yaylalarından Orta Doğu vadilerine, Kırım köylerinden Sibirya düzlüklerine kadar yakılan Nevruz ateşinin Türklüğün hayat ve varlık haklarının tesciline sahne olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Nevruz, milletimizi ortak amaç ve kaderde buluşturan köklü bir kaynaşma fırsatı olması bakımından bizimdir, bize has kadim bir emanettir. Yakılan Nevruz ateşi muhteşem Türk asırlarının kefili, en canlı görgü tanığı, en sağlam kültürel dokularından birisidir.

Bu düşüncelerle Türk milletinin 21 Mart Bahar Bayramı'nı kutluyor, yeni günün bin yıllık kardeşliğimizin perçinlenmesi için tarihi bir eşik olmasını diliyorum. Son yurdumuzda birlik ve beraberlik içerisinde sonsuza kadar var olmayı Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyor, tüm vatandaşlarımızla, gönül ve kültür coğrafyalarımızdaki tüm kardeşlerimizle sağlık, sıhhat, refah, mutluluk ve selamet dileklerimi paylaşıyorum."

# politika

20 Mar 2024 - 19:11 AA Ankara- Politika

Mahreç  Anadolu Ajansı

KAYIP KEDİMİ ARIYORUM

9 Mart saat 22.47 sıralarında müsiad konteyner kentte 1 yaşındaki cins kedim kayboldu görenler Allah rızası için bilgi versin nolur

AÇELYA BALIKCI

BAYAN ELE­MAN ARA­NI­YOR

BAYAN ELE­MAN ARA­NI­YORÇay ve te­miz­lik yemek iş­le­ri­ne ba­ka­cak bayan ele­man ara­nı­yor.Mü­ra­ca­at şah­sen ya­pı­la­cak­tır. GÜ­MÜŞ­LER TRAK­T...

KİRALIK İŞYER

Kızılcaoba Mahallesi Kışla Caddesi Corcular Market yanı 66 m2 işyerim kiralıktır. Tel: 0 543 618 21 04

BAYAN ELEMAN ARANIYOR

BAYAN MUHASEBE ELEMAN ARANIYOROrganizede kurulan işletmemize iş tecrübesi olan bayan muhasebe elemanı alınacaktır. Tel: 0553 940 23 75 Mail:Ybmermerr@...

KAYIP İLANI

Saraykent Ehli Beyt Cami taraflarında Şok Markete gidilen yolda altın zincir kolyem kaybolmuştur bulan kişinin Ehli Beyt Cami Hocasına vermelerini ric...

KAYIP İLANI

Bileklik 2 yarım altın ve 1 çeyrek altınım kaybolmuştur. Bulanların ve görenlerin insaniyet namına bu telefona bildirmeleri rica olunur.

0542 214 33 42

ELEMAN ARANIYOR

Bilgisayar kullanmasını bilen diksiyonu düzgün bayan çalışma arkadaşı arıyoruz.Vestel Bayii

Tel. 0 538 0970439

ELEMAN ARANIYOR

SATILIK ÜÇ KATLI EV

SAHİBİNDEN KIZILCAOBA MAH. ESKİ ASKERLİK ŞUBESİ ARKA BAHÇESİ BARIŞ SOK. DOĞALGAZLI KOMBİLİ 3 DAİRELİ BİNA KOMPLE SATILIK 380 metrekare arsa üzerinde 5...

OĞUZ ŞAHİ̇N

Halit Solak / SATILIK ARSA

Kızılcaoba Mahallesi Dulkadiroglu Caddesi Cadde Üzeri, Orman İşletme Yakını, Ticari Alan 268 / 82.parsel 384 metrekare Fiyatı 4.800.000 TL

HALİT SOLAK...0536 525 99 22.

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın. Günlük 0 TL den başlayan fiyatlarla ilanınızı şimdi oluşturun

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL