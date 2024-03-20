Genç Esat’ın yürümesi için umut ışığı her geçen gün artıyor

Elbistan’da, 7 yıl önce geçirdiği trafik kazası sonrasında omuriliği zedelenen Esat Arslan’ın yeniden yürümesi için başlatılan kampanyada hayırsever esnaf Yusuf Kurnaz ve Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Elbistan Temsilciliği öncülüğünde 1 ay gibi kısa sürede 430 bin liraya ulaşıldı.

Kaymakamlık onaylı kampanyaya başta Elbistanlı hayırseverler olmak üzere Türkiye’nin değişik il ve ilçeleri ile yurtdışından bağış yağarken, okul harçlıklarını gönderen öğrencilerin Esat ağabeyleri için yazdıkları notlar ise yüreklere dokunuyor.

2017’de 17 yaşındayken kaza geçiren ve omuriliği zedelendiği için felç kalan Esat Arslan’a (24) ameliyat olup yeni bir gelecek hazırlayacak Elbistan Kaymakamlığı onaylı yardım kampanyası, 21 Şubat’ta başladı.

Hayırsever esnaf Yusuf Kurnaz’ın öncülük ettiği kampanyanın basın ve sosyal medyada yer bulmasının ardından adeta yardımlar da çığ gibi büyüdü. Bir yandan kampanyayla ilgili süreci takip eden Kurnaz, diğer yandan da hem anne Emine ve baba Süleyman Arslan ile Esat’ın da umut ışığı oldu.

Yaklaşık 1 aylık süreçte hayırseverlerin desteği ile 430 bin liralık rakama ulaştıklarını belirten yardımsever esnaf Yusuf Kurnaz, “Bu rakamla birlikte İstanbul’da yapılacak ameliyatın 3’te 1’inden fazlasını karşılamış olduk. Başta Elbistanlı kardeşlerim, ağabeylerim ve ablalarım olmak üzere milletimizin, mahzun gönülleri mesut eylemede, ağlayanı güldürmede nasıl birbirleriyle yarıştıkların bir kez daha şahit oldum” dedi.

Ameliyat giderleri için 1 milyon 120 bin liraya ihtiyaç duyduklarının bilgisini veren Yusuf Kurnaz, “Ağlayanı güldürmek, dertliye derman olmak, nerede yıkık ve mahzun bir gönül varsa feraha kavuşturmak isteyenlerden Allah razı olsun. Esat kardeşimiz için kaymakamlık onaylı başlattığımız kampanyamızda içinde bulunduğumuz on bir ayın sultanı ramazan ayında tamamlamayı arzu ediyoruz. İnşallah daha sonra da Esat’ı hemen operasyonun yapılacağı İstanbul’a göndereceğiz. Esat’ı giderken tekerlekli sandalye taşıyacak ama inşallah, o dönüşte tekerlekli sandalyeyi taşıyacak. Bugüne kadar bizleri yalnız bırakmayan hemşerilerimizden, sevdiklerimizden, dostlarımızdan bu mübarek ayda yapacakları yardımlardan, verecekleri fitrelerden Esat kardeşimiz için de bir pay ayırmalarını istiyoruz. Yapacağınız yardımlar, gök kubbenin altında gönül huzuruna ve ilahi rızaya erişmenize vesile olur inşallah” ifadelerini kullandı.

Bu süreçte en çok da okullara gönderilen zarfların içinden çıkan notların hem kendisini hem de Esat ve ailesini duygulandırdığını hatırlatan Kurnaz, “Çocuklarımız, küçük bedenlerine kocaman kalpleri sığdırmışlar. Esat kardeşimiz için yardım talep ettiğimiz bir okulda zarfların içinden çıkan notlar karşısında duygulanmamak elde değil. Bir kardeşimiz, 20 lira 25 kuruşunu bırakmış zarfa ve “Daha çok bırakmak isterdim ama babam çalışmıyor. Allah’ım sana şifa versin inşallah” yazmış. Bu tertemiz yüreklerin ettikler dualar, hiç düşünmeden gönderdikleri harçlıkları, Elbistan’dan, Türkiye’nin dört bir yanından, yurtdışından Esat’ı yürütmek için ben de varım diyenlerle inşallah amacımıza ulaşacağız.

7 yıldır yaşadığı zorluklara rağmen hayata umutla bakan Esat kardeşimiz, sizlerin desteği ile inşallah yürüyecek. Esat, size, bize ve tüm Elbistan’a emanet” şeklinde konuştu.

Esat’ın tekrar yürümesi için başlatılan kampanyaya destek olmak isteyenler ise, TR 070001200947300001036777 IBAN numarasına Yusuf Kurnaz, Süleyman Arslan veya Mehmet Cücük isimlerini kullanarak bağışta bulunabilecek. 0533 526 5018 numaralı telefondan da irtibat sağlanabilecek.