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AK Parti adayı Murat Mercan: “31 Mart’ta ahdimizi yenileyeceğiz”

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AK Parti Elbistan Belediye Başkan adayı Murat Mercan, Elbistan’a meftun olduklarının altını çizerek, “31 Mart’ta ele ele, gönül gönüle vererek ahdimiz...

AK Parti adayı Murat Mercan: “31 Mart’ta ahdimizi yenileyeceğiz” mask
AK Parti adayı Murat Mercan: “31 Mart’ta ahdimizi yenileyeceğiz”
AK Parti adayı Murat Mercan: “31 Mart’ta ahdimizi yenileyeceğiz”
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AK Parti Elbistan Belediye Başkan adayı Murat Mercan, Elbistan’a meftun olduklarının altını çizerek, “31 Mart’ta ele ele, gönül gönüle vererek ahdimizi yenileyeceğiz” dedi.

AK Parti Elbistan Belediye Başkan adayı Murat Mercan, seçimlere 11 gün kala sahada iz bırakmaya devam ediyor. Gündüz saatlerinde vatandaş ve mahalle buluşmalarına ağırlık veren Mercan, akşam mesaisini de seçim irtibat ofisinde halkla iç içe geçiriyor.

Mercan, tüm bu çalışmaları vatandaşlarla gönül birliğini güçlendirmek için yaptıklarını belirterek, “Elbistan’ımızı yeniden ayağa kaldırmak ve Türkiye Yüzyılının örnek şehirlerinden biri haline getirmekten başka misyonumuz yok” diye konuştu.

Elbistan’ın geleceğini şekillendirmeyi tek kırmızıçizgi olarak gördüklerini vurgulayan AK Parti Elbistan Belediye Başkan adayı Murat Mercan, tüm projelerini de bu doğrultuda hazırladıklarını söyledi.

Mercan, “Adaylık tevdi edildikten sonra bizlerle hemhal olan, yolumuzu sevgi ve dualarıyla aydınlatan hemşerilerimize teşekkür ediyorum. Kimsesizlerin kimsesi ve sesi olan AK Parti’nin bir neferi olarak halkımızla aynı bağın gülüyüz. Biz milletimizle aynı yoldan geçmeyi, aynı sudan içmeyi, aynı türküleri söylemeyi, aynı duaları etmeyi şiar kabul ettik. Bunu da 31 Mart seçimlerinde bir kez daha ispatlayacağız. 31 Mart seçimlerinde; yeniden, daha güçlü bir şekilde ahdimizi yenileyeceğiz inşallah” ifadelerini kullandı.

‘Millete hizmetkar olmaya geliyoruz’ diyen Mercan, “31 Mart’ta hayalimize giden yolda bizimle omuz omuza olan halkımıza sözümüzdür. Yeni bir vizyonu yaşayan Elbistan’ı inşa edeceğiz. Geçmişle gelecek arasında bir köprü vazifesi görecek nitelikte proje ve yatırımlar yaparak tüm vatandaşlarımız için daha güzel bir yaşamın temellerini sağlamlaştıracağız” şeklinde konuştu.

20 Mar 2024 - 15:36 Kahramanmaraş/ Elbistan- Güncel

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