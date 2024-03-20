CHP adayı Erkan Gürbüz: “Halk ekmeğin reklamı değil kendisi sofraya ulaşacak”

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Elbistan Belediye Başkan adayı Erkan Gürbüz, halk ekmeğin kapasitesinin artması için tüm altyapıyı hazırlayacaklarını belirterek, “Halk ekmeğin reklamı değil kendisi halkın sofrasına ulaşacak” dedi.

‘Reklamla değil gerçekten vatandaşlarımıza bir nebze olsun nefes aldıracağız’ ifadesini kullanan CHP Elbistan Belediye Başkan adayı Erkan Gürbüz, “Vatandaşlarımızın, ‘bedava’ olmasına rağmen halk ekmeğin yüzünü bile göremediğini çok iyi biliyoruz. İzini bulup da evine halk ekmekten götürmek isteyenin çektiği çilenin de farkındayız. Vatandaşlarımızın içi rahat olsun. İnşallah 31 Mart’tan sonra Elbistan’daki pek çok sorun gibi halk ekmek problemi de bizimle birlikte tarih olacak. 2 büyük depremi atlatan hemşerilerimiz, bu hayat pahalılığında ekonomik kriz ortamında ayakta durmanın mücadelesini veriyor. İşte Elbistan Belediyesi’nin de böyle zor günlerde halkının yanında olduğuna herkes şahitlik edecek. Hiç kimsenin şüphesi olmasın” değerlendirmesini yaptı.

Günlük maksimum kapasitede üretim yapıp büfeler aracılığıyla şehrin dört bir yanına uygun fiyatlı ve kaliteli ekmek ulaştıracaklarına işaret eden CHP adayı Erkan Gürbüz, “Halkımızın ucuz ve kaliteli ekmeğe ulaşması için elimizden gelen tüm imkanlarımızı kullanacağız. Ranta dur diyerek çarçur etmediği kaynaklarını halkının refahına ve ihtiyaçlarına harcayan bir Elbistan Belediyesi sözümüz var. Üreten belediye olarak şimdiye kadar sadece reklamlarını gördüğümüz halk ekmeği, adı gibi halkın sofrasına ulaştıracağız. Kapasitesini artıracağımız fabrikada her gün el değmeden üretilen sağlıklı ve lezzetli ekmeği Elbistanlılarla buluşturacağız. Bu ekonomik şartlarda, bu kadar sıkıntı yaşadıkları bu günlerde vatandaşımızın ekonomilerine katkı sağlamanın da mutluluğunu yaşayacağız” diye konuştu.