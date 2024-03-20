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2.etaptaki 285 deprem konutunun ihale süreci tamamlandı

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Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nca (TOKİ) Ekinözü ilçesindeki hak sahiplerine verilecek 285 deprem konutu inşası için düzenlenen ihale sonuçlandı. Bun...

2.etaptaki 285 deprem konutunun ihale süreci tamamlandı mask
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Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nca (TOKİ) Ekinözü ilçesindeki hak sahiplerine verilecek 285 deprem konutu inşası için düzenlenen ihale sonuçlandı.

Buna göre, 285 aileyi deprem endişesi taşımadan güvenli ve modern bir yaşama kavuşturacak konut projesi 683 bin 700 liraya mal olacak.

6 Şubat'taki depremin yıkıma neden olduğu Ekinözü ilçesinde Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) kalıcı konutların ilk etabına 2023 yılı sonlarında başlanmıştı. Elbistan-Ekinözü karayoluna yakın bir mevkide çalışmaların başladığı 160 daireden oluşan ilk etapta, dairelerin önümüzdeki günlerde tamamlanması bekleniyor.

Ekinözü ilçesindeki 285 hak sahibini daha konut sahibi yapacak 2.etapla ilgili TOKİ tarafından ihale düzenlenmişti. İlçe merkezindeki Öztürk Mahallesi’nde inşa edilecek konutların yaklaşık maliyeti 795 milyon lira olarak hesaplandı. İhalede ise en düşük teklif 683 milyon 700 bin lirada kaldı. En yüksek teklif ise 970 milyon lira oldu. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ile en düşük teklifi veren firma arasındaki sözleşme 12 Mart itibariyle imzalandı. Yüklenici firmanın önümüzdeki günlerde şantiyesini kurarak inşaat çalışmalarına başlaması bekleniyor.

Böylece Ekinözü’nde kalıcı konut sayısı 445’e ulaşacak.

20 Mar 2024 - 15:23 Kahramanmaraş/ Elbistan- Güncel

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