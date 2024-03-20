- Çevre

Kimileri yağmur kimileri deprem habercisi olarak yorumluyor

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Elazığ’da sirrokümülüs bulutları olmuştu.

Kimileri yağmur kimileri deprem habercisi olarak yorumluyor mask
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Elazığ’da vatandaşlar sirrokümülüs bulutları ile güne başladı. Bazı vatandaşlar ellerine aldıkları cep telefonları ile gökyüzünde yaşanan doğa olayını görüntüledi. Yüksek seviyede bulunan bu bulut tipi daha çok yağmur habercisi olarak nitelendirilirken, bazı vatandaşlar ise bu tür bulutların deprem habercisi olduğuna inanıyor.

Öte yandan Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, yarın sabah saatlerinden ertesi gün akşam saatlerine kadar Elazığ ve ilçelerinde kuvvetli sağanak yağışın beklendiğini, vatandaşlardan olumsuzluklara karşı tedbirli olmalarını istedi.

20 Mar 2024 - 15:18 İHA Elaziğ- Çevre

Mahreç  İha

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