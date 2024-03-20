Deprem şehidi oğlunun adına minare yaptıracak

Elbistanlı iş insanı, asrın felaketinde hayatını kaybeden oğlu Muhammed’in adına minare yaptıracak.

Uzunca süredir Malatya’da müteahhitlik yapan Mehmet Havan’ın 7 yaşındaki oğlu Muhammed, 6 Şubat 2023’teki asrın felaketinde hayatını kaybetti. Gözünden sakındığı evladını toprağa veren acılı baba Mehmet Havan, Muhammed’in anısını ölümsüzleştirmek istedi. Havan, memleketi Elbistan’daki Battalgazi Mahallesi’nde bulunan Paşalık Cami’nin minaresinin yıkıldığını öğrendi. Deprem şehidi oğlunun adını yaşatmak için yeni minare yapımını üstlenmeye karar veren Havan, memleketine gelerek Elbistan Müftüsü Hacı Mustafa Kılınç’la görüş alışverişinde bulundu.

Havan, “Yeni minarenin inşaat ve yapım giderlerini deprem şehidi olan oğlum Muhammed’in adına üstleneceğim. İnşallah en kısa sürede yaptırıp ilk ezanın okunduğuna da şahitlik ederiz. Allah, depremde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza rahmet eylesin. Geride kalanlara da baş sağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum. Allah, memleketimizi ve ülkemizi bu tür afetlerden korusun” şeklinde konuştu.

Elbistan Müftüsü Hacı Mustafa Kılınç da; iş insanı Mehmet Havan’ın güzel bir hayra vesile olduğunu söyledi.

Havan’ın davranışının örnek olması temennisinde bulunan Müftü Kılınç, “Mehmet Havan kardeşimiz, depremde oğlunu kaybetmiş. Evladı için de böyle bir hayra imza atmak istediğini belirtti. Allah kendisinden razı olsun. 43 metre boyunda çift şerefeli bir minare yapılacak inşallah Paşalık Cami’mize. Şimdiden hayırlı olsun. Kendisine tekrar baş sağlı diliyorum” ifadelerini kullandı.