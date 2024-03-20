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CHP Meclis Üyesi adayı Taşdemir: “Elbistan’ımıza umudu ekmeye geliyoruz”

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Elbistan Belediye Meclis Üyesi adayı Av. Ramazan Taşdemir, hizmet ve değer üretme amacıyla bu göreve talip olduğunu beli...

CHP Meclis Üyesi adayı Taşdemir: “Elbistan’ımıza umudu ekmeye geliyoruz” mask
CHP Meclis Üyesi adayı Taşdemir: “Elbistan’ımıza umudu ekmeye geliyoruz”
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Elbistan Belediye Meclis Üyesi adayı Av. Ramazan Taşdemir, hizmet ve değer üretme amacıyla bu göreve talip olduğunu belirterek, “Elbistan’ımıza umudu ekmeye geliyoruz” dedi.

Taşdemir, belediye meclisinin, kentlerin geleceği açısından büyük önem arz ettiğini söyledi.

Belediye meclisinin, kentin sahip olduğu potansiyelinden hareketle geleceğin kurgulanmasıyla ilgili kafa yorması gerektiğine işaret eden Taşdemir, “Araştıran, sorgulayan ve şehre dair öneriler sunabilen üyelerden oluşan bir belediye meclisi tablosu; kent yönetimini daha dinamik hale getirecek ve üretkenliğin de önünü açacaktır” değerlendirmesinde bulundu.

CHP Elbistan Belediye Meclis Üyesi adayı Av. Ramazan Taşdemir, belediye meclisinin şehrin kaderini belirleyen bir yapı olduğuna vurgu yaptı.

‘Biz, depremin gölgesinde kaderine terk edilen şehrimizin geleceği için yola çıktık’ diyen Taşdemir, şöyle devam etti:

“Başarılı bir kent yönetimi için belediye başkanının en yakın çalışma arkadaşı konumundaki meclis üyeliği yapısının iyi doldurulması gerekmektedir. Belediye meclis üyeleri yerel demokrasinin en önemli aktörleri olarak, şehirlerinin geleceğini, insanların refahını, hayat düzeyinin yükseltilmesini etkileyecek kararlar alırlar. Kısacası belediye meclisi, ilçenin kaderini belirleyebilir. Seçimlerin hızla yaklaştığı bir dönemde yaptığımız çalışmalar ışığında gelecekten umutluyuz. Biz de halkımızdan aldığımız destekle hizmet ve proje üretmeye geliyoruz. Yolumuz; demokrasinin, çağdaş yaşamın, eşitliğin ve adaletin yoludur; umudu beraber ekenlerin yoludur.”

Alacakları her kararı, yapılmak istenen her projeyi Elbistan halkıyla birlikte değerlendireceklerini vurgulayan Taşdemir, “Şehrimize değer katmak için gayret edeceğiz. Şehrimizin geleceğine dair plan, proje, strateji ve politika oluştururken bizleri bu göreve getiren Elbistan halkının fikirleri, önerileri, teklifleri her zaman ufkumuzu açacak. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) meclis üyesi adayları, farklı konularda yetenekleri olan arkadaşlarımız ve büyüklerimizden oluşuyor. Mühendis, mimar, ticaret erbabı, hukukçu ve eğitimci olan arkadaşlarımız var. Başkan adayımız Av. Erkan Gürbüz’ün liderliğinde her birinin fikirleri ve şehrin yönetimine sunacağı katkı, Elbistan’ımıza değer katan bir hazine olacak. Biz büyük bir aileyiz ve bu ailenin üyeleri olarak şehrimizin geleceğini ihya etmeye ant içtik. Yarınlarına da birlikte karar vereceğiz. Elbistan’ın gerçek sesi olacak meclis üyesi adaylarımıza ve belediye başkan adayımız Erkan Gürbüz Bey’e bu anlamda halkımızdan destek bekliyoruz” şeklinde konuştu.

20 Mar 2024 - 13:46 Kahramanmaraş/ Elbistan- Güncel

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