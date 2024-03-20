Güneşli Mahallesi muhtar adayı Ramazan Arkalı, çalışmalarına devam ediyor

Elbistan’a bağlı Güneşli Mahallesi’ne muhtar adayı olan Ramazan Arkalı, seçimlerde son viraja girilirken kararlı bir şekilde çalışmalarına devam ediyor.

Güneşli’yi daha yaşanabilir, güvenli ve sorunların olmadığı bir yer haline getirmeyi hedefleyen Arkalı, ekibindeki isimleri de paylaştı.

Güneşli Mahallesi muhtar adayı Ramazan Arkalı, adaylığını açıkladığı günden bugüne kadar halkla iç içe olmaya gayret ettiğini söyledi.

Yeniliklerin değişimle başlayacağını belirten Arkalı, mahalle sakinlerinden gördüğü teveccüh ve ilgiye de teşekkür etti.

Güneşli’yi, el ele omuz omuza vererek yeniden ayağa kaldırmaya talibiz’ diyen Arkalı, ekibindeki isimleri de duyurarak, “Güneşli Mahallesi'ne hizmet etmek için yola çıktık. Tecrübeli ve çalışkan bir ekiple mahallemize hizmet etmeye hazırız. Aza listemizdeki arkadaşlarım da mahallemiz için en iyisini yapmak için var gücüyle çalışacak. Bu süreçte tüm mahalle sakinlerimizin desteğine talibiz” dedi.

Arkalı’nın, İhtiyar Heyeti üyeleri şu isimlerden oluştu:

“Hasan Başaran, Nuri Yücel, Atalay Yıldız, Nejdet Yinanç, Murat Gök, Ferda Kayıran, Remzican Salt, Mustafa Yıldız.”