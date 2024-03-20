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Bölücü terör örgütüne yönelik "Bozdoğan-12" operasyonlarında 139 şüpheli yakalandı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 15 ilde bölücü terör örgütüne yönelik "Bozdoğan-12" operasyonlarında, 139 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Bölücü terör örgütüne yönelik "Bozdoğan-12" operasyonlarında 139 şüpheli yakalandı mask
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Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde, Ardahan, Kırklareli, Batman, Şırnak, İzmir, Bursa, Antalya, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, İstanbul, Adana, Muş, Şanlıurfa ve Van'da bölücü terör örgütüne yönelik eş zamanlı "Bozdoğan-12" operasyonlarının düzenlendiğini ve 139 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Şüphelilerin, bölücü terör örgütü içerisinde geçmiş dönemlerde faaliyet yürüttüklerinin belirlendiğini ifade eden Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Şüphelilerin, örgütün gençlik yapılanması içerisinde faaliyette bulundukları, kırsal alanda görüntülerinin tespit edildiği, sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları, nevruz etkinliklerinde güvenlik güçlerine, kamu araç ve binalarına saldırı eylemleri planladıkları, nevruz mitingi sonrası dağılımlar esnasında terör örgütü lehine slogan attıkları ve 21 Mart tarihinde ve öncesinde eylem arayışı içerisinde oldukları tespit edildi. Operasyonlar sonucu, ruhsatsız tabancalara ve çok sayıda dijital materyale el konuldu."

# Türkiye

20 Mar 2024 - 12:04 AA Ankara- Asayiş

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