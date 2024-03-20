Valilikten deprem açıklaması: olumsuz durum yok

Kahramanmaraş Valiliği, Dulkadiroğlu ilçesinde meydana gelen 4,0 büyüklüğündeki depremle ilgili herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını duyurdu.

Valililiğin X adlı sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, depremin yüzeye yakınlığı sebebiyle yoğun şekilde hissedildiği belirtildi.

Ekiplerin saha taramasına başladığı belirtilen duyuruda; “Dulkadiroğlu ilçemizde saat 08.55'te meydana gelen 4,0 büyüklüğündeki deprem yüzeye yakınlığı sebebiyle ilimiz merkezinde yoğun şekilde hissedilmiştir. Ekiplerimiz saha taramalarına başlamıştır. An itibarıyla herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmamıştır. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Rabbim tüm afetlerden milletimizi korusun” denildi.